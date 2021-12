Negli ultimi due anni il lavoro da casa è diventato una realtà importante a causa della pandemia legata al COVID-19 e con la recrudescenza che accompagna il periodo invernale molti lavoratori tornano al telelavoro. Oltre al giusto equipaggiamento hardware, e a una postazione di lavoro comoda e dedicata, è importante avere il software aggiornato per poter gestire senza problemi i documenti legati al proprio lavoro.

Ecco perché l’offerta di Godeal24, uno dei più importanti negozi online dedicati alla vendita di chiavi software, potete mettervi in regola e avere le più recenti novità a prezzi pazzeschi. E in occasione del Natale torna la promozione che vi permette di avere Windows 11, la versione più recente del sistema operativo di Redmond, in maniera gratuita.

Office 2021 regala Wind0ws 11

Avete letto bene, potete avere una licenza di Windows 11 Pro, o di Windows 10 Pro se preferite, acquistando il nuovo Office 2021 Professional, lanciato da poche settimane e perfetto per chi deve svolgere mansioni da ufficio da casa. Ma la licenza è in regalo anche per chi acquista una versione precedente della suite Office, come potete vedere dall’elenco sottostante:

Se non vi serve una chiave di attivazione di Office, potete sempre “limitarvi” a sfruttare le promozioni legate alle chiavi di Windows 10 e Windows 11. Che dobbiate aggiornare il vostro vecchio PC a Windows 10 o che abbiate deciso di aggiornare il computer a Windows 11 senza attendere il roll out da parte di Microsoft, ecco alcune proposte scontate del 50%, grazie al codice EGD50.

Non mancano le promozioni per pacchetti multipli di chiavi Office o per altri pacchetti office particolari, soprattutto quelli dedicati all’utenza business. In questo caso potete approfittare del coupon EGD62 per ottenere uno sconto del 62%, davvero ottimo, per acquistare i seguenti prodotti:

GoDeal24 non vende solo codici per i prodotti Microsoft, come testimoniano le seguenti offerte valide per utility da installare su PC o Mac:

Il processo di acquisto è davvero semplice, basta selezionare i prodotti, applicare gli sconti e pagare, per ricevere una mail con le chiavi acquistate entro pochi minuti. E se vi siete dimenticarti di un amico appassionato di tecnologia, potete mandargli una mail di auguri con una chiave in regalo. Il relativo software potrà essere scaricato dal sito del produttore e attivato con il codice fornito.

Se doveste avere qualsiasi problema, o se doveste avere bisogno di chiarimenti, potete contattare il servizio assistenza che risponde 24 ore al giorno, sette giorni su sette, a questo indirizzo email.

Informazione Pubblicitaria