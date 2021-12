In queste ore si è fatta frenetica la corsa ai tamponi in tutta Italia, ma in particolare nelle grandi città come Roma e Milano. I test casalinghi sono introvabili ovunque, anche nelle farmacie, che li conservano per le certificazioni, ma sono per fortuna ancora disponibili online su vari siti di commercio elettronico.

Per poter passare le feste di Natale in tranquillità per chi avrà ospiti a casa oppure per chi deve partire li test rapido o molecolare sono quasi certi. Tuttavia le prenotazioni erano già esaurite nelle farmacie e prenotare test, anche in ospedale, prima di una settimana risulta quasi impossibile. Un picco di richieste che si registra da oltra una settimana con la curva dei contagi che ha superato ormai i 40.000 contagiati giornalieri.

I tamponi antigenici e i test sierologici per il Covid-19 sono ormai liberamente acquistabili senza ricetta e chi ha la necessità di ripetere periodicamente il test, per motivi di lavoro o di salute, trova più conveniente munirsi di una piccola scorta del kit di analisi.

Siti dove comprare i test covid-19

Per chi non necessita di una certificazione ma vuole semplicemente ridurre l’ansia da Covid-19, oppure voglia tutelare le persone con cui entra in contatto è possibile l’acquisto dei test casalinghi su vari siti di commercio elettronico anche con consegne veloci. Su Amazon al momento sono disponibili due offerte per test rapidi Covid-19 ma con spedizione entro Gennaio 2022, potete trovarli a questi link:

Test Salivari Covid-19 su Amazon, spedizione a gennaio

Test Nasali Covid-19 su Amazon, spedizione a gennaio

Su ePRICE sono disponibili con spedizione in 1-2 giorni i test Covid-19 di Novasalus salivari o nasali. Sempre su ePRICE sono disponibili alcuni altri kit per test Covid.

Cercando poi nel web risultano disponili sul sito Slowfarma i test covid-19 nasofaringei AndLucky dei quali però non è certa la data di consegna prevista.

Per il momento eBay non mostra offerte per kit covid-19, ce ne sono alcune all’estero ma con indicazione di spedizione non effettuata in Italia.

Test Covid-19: che differenza c’è tra tampone e test sierologico?

Le differenze principali tra tampone antigenico e il test sierologico sono la modalità di prelievo e il tipo di risultato, infatti:

Il tampone antigenico ricerca la sostanza che induce il sistema immunitario a produrre gli anticorpi, (questa sostanza è l’antigene della proteina) e funziona per mezzo del muco prelevato dal naso o dalla gola con un tampone, fornendo una risposta molto precisa, fino al 99%, in 15 minuti.

Il test sierologico ricerca la presenza degli anticorpi generati dal nostro sistema immunitario per combattere il virus e funziona con una goccia di sangue. Il test riesce a valutare in 10 minuti che tipo di anticorpi sono presenti nel campione e fornisce una precisione del 96-97% a seconda del tempo passato dal contagio.

In pochi minuti entrambi i test sono in grado di verificare se si ha o si è contratto il coronavirus, mostrando delle linee colorate nella finestrella del dispositivo che fa parte della confezione. Vi ricordiamo che in ogni caso, perché i test siano validi per certificare che siete sani o malati, vanno eseguiti da un operatore sanitario che ne certifica il risultato.

Ricordate che se pensate di essere malati, avete dei sintomi, o in caso di dubbi, è consigliato rivolgervi sempre alle autorità sanitarie, principalmente al medico curante, oppure alla guardia medica o al 118 che sapranno aiutarvi nella maniera corretta e professionale e vi indicheranno quali comportamenti tenere.