Durante le vacanze Natalizie volete divertirvi in qualche affiatante partita di calcio con o contro amici e parenti? Allora l’offerta odierna di Amazon fa al caso vostro dato che propone a un prezzo davvero mai visto il gioco FIFA 22 nella versione Standard Edition per PC.

FIFA 22 scende a un prezzo bomba

Stiamo parlando del titolo per eccellenza nel mondo calcistico, nella sua ultima release, disponibile sul mercato dalla metà di luglio. Fra le novità del titolo, rispetto al passato, un rinnovato gameplay con una nuova intelligenza artificiale per i portieri e la possibilità di creare un club totalmente personalizzato, il tutto pre creare un realismo senza pari.

Fino ad oggi il prezzo minimo per FIFA 22 Standard Edition mai raggiunto su Amazon è stato di 35,99 Euro ma negli ultimi tempi era risalito quasi alla cifra di listino. Nella giornata di oggi 22 dicembre 2021 però è sceso nuovamente e a un nuovo minimo storico: 22,99 Euro.

Uno sconto perfetto per farsi un regalo last minute non essendo necessaria una spedizione, è in pronto download. Si tratta infatti del codice Origin per PC, di conseguenza potrete giocare subito dopo pochi minuti dall’acquisto.

L’offerta è allettante e potrebbe dunque terminare presto, non vi resta che affrettarvi raggiungendo la pagina di acquisto su Amazon.it