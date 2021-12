Rendere intelligente e moderna una casa non è sempre facile ed economico, soprattutto per quanto riguarda determinati aspetti. Pensiamo ad esempio alle tende, la cui apertura e chiusura potrebbe essere automatizzata in vari modi, ma la maggior parte delle soluzioni richiede interventi drastici.

SwitchBot, diventata famosa per il suo Bot, un accessorio per premere i pulsanti fisici, ha lanciato qualche tempo fa la prima soluzione che può essere utilizzata anche sulle tende già esistenti, senza costosi e complessi interventi. Vi abbiamo parlato di SwitchBot Curtain nella nostra recensione completa e oggi torniamo sull’argomento per segnalarne l’arrivo su Amazon Italia.

SwitchBot Curtain su Amazon Italia

La particolarità di SwitchBot Curtain, disponibile in tre diverse versioni, è quella di adattarsi alle tende già in commercio e ai rispettivi sistemi di scorrimento. Dai sistemi a bastone a quelli a binario, sia con forma a “I” che con forma a “U”, ogni tenda può diventare intelligente con il dispositivo di SwitchBot.

Bastano pochi minuti per montare il dispositivo su una tenda già esistente e controllarne l’apertura e la chiusura attraverso lo smartphone, un assistente vocale o un pulsante da posizionare in casa. La soluzione è stata finalista all’edizione 2020 di IDEA (International Design Excellence Awards), presentato dalla Industrial Designer Society of America, a testimonianza dell’innovazione e della bontà del progetto.

Se tutte le altre soluzioni sul mercato richiedono nuovi fori, viti, chiodi e cablaggi elettrici, SwitchBot Curtain può essere installato da chiunque, anche da chi non ha particolari competenze. E la sua presenza non interferisce con la normale apertura e chiusura delle tende, andando piuttosto a renderla più comoda: basta infatti tirare leggermente la tenda in un verso o nell’altro per attivare il meccanismo di apertura o chiusura, e continuare con le proprie attività lasciando che il dispositivo svolga il proprio compito.

Previous Next Fullscreen

La batteria ricaricabile garantisce fino a otto mesi di autonomia, davvero parecchio, e basta un normale cavetto USB Type-C (anche collegato a un power bank) per la ricarica. Per i più pigri è disponibile anche un pannello solare, da montare sul dispositivo, così da ricaricare automaticamente la batteria con la luce del sole e avere un dispositivo a consumo zero.

Se volete utilizzare i comandi vocali o il pulsante dedicato è necessario acquistare anche SwitchBot Hub Mini, che permette di portare le funzioni sul cloud per interagire con altri ecosistemi. In occasione del lancio su Amazon SwitchBot ha preparato una promozione valida fino al 26 dicembre che prevede uno sconto del 25% su tutta la gamma di prodotti visibile a questo indirizzo.

È inoltre possibile applicare un ulteriore sconto del 10% utilizzando il coupon 10XMASITOK che vi permette di acquistare SwitchBot Curtain su Amazon a 52,93 euro invece di 79 euro.

Informazione Pubblicitaria