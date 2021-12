Giusto in tempo per i regali di Natale, Amazon propone una nuova offerta dedicata all’ottimo Huawei MateBook D 15. Il portatile di casa Huawei è acquistabile a prezzo scontato nella versione con processore Intel Core di undicesima generazione in grado di offrire una marcia in più rispetto alle varianti, più economiche, con Intel Core di decima generazione. Si tratta di uno dei migliori notebook Huawei in questo momento. Acquistando il portatile entro stasera è garantita la consegna entro il 24 dicembre (attenzione, controllate sempre prima di completare l’acquisto, il tempo di consegna potrebbe variare in base all’indirizzo dove recapitare il pacco).

Huawei MateBook D 15: ottima offerta da Amazon per i regali di Natale

Tra le offerte Amazon del gioco c’è l’ottimo MateBook D 15 di Huawei. La versione proposta in sconto presenta il processore Intel Core i5-1135G7 supportato da 8 GB di memoria RAM e 512 GB di storage SSD. A completare la scheda tecnica del portatile troviamo un display IPS da 15.6 pollici, con rapporto tra le dimensioni di 16: 9 e risoluzione Full HD, il supporto Wi-Fi 6 e il sistema operativo Windows 11 pre-installato. Il portatile è disponibile a 678 euro, con uno sconto del 20% rispetto al listino, ed è venduto direttamente da Amazon.

Huawei MateBook D 15 in offerta a 678 euro invece di 849 euro

La versione del MateBook in offerta è caratterizzata da una scocca interamente in alluminio, con una colorazione Mystic Silver, e dalla presenza della tastiera con layout italiano. In confezione è incluso il caricabatterie da 65 W che sfrutta una delle porte USB-C per la ricarica e garantisce due ore di utilizzo con 15 minuti di carica (la batteria è da 42 Wh). Nel tasto d’accensione è, inoltre, integrato il sensore di impronte digitali. A completare la dotazione troviamo una USB 3.2 Gen 1, due USB 2.0, una USB-C con supporto alla ricarica inversa, un jack per l cuffie ed una porta HDMI.