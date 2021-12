Il mese scorso è stata la volta del Black Friday, ma in questo dicembre ING ha deciso di lanciare una nuova promozione dedicata a coloro che aprono un Conto Corrente Arancio. Scopriamo insieme di cosa si tratta e come approfittarne.

Conto Corrente Arancio con canone e carta di credito gratis per un anno

La nuova promozione ING prevede l’apertura gratuita del Conto Corrente Arancio, con canone del conto e carta di credito gratis per un anno. Conto Corrente Arancio è un conto al 100% digitale gestibile dall’app per Android e iOS: mette normalmente a disposizione una carta di debito Mastercard a 0 euro con PIN, ma con l’iniziativa valida in queste settimane consente di ottenere anche una carta di credito per un anno intero.

La carta di credito in questione è una Mastercard Gold compatibile con Apple Pay e Google Pay, può essere richiesta entro il 31 marzo 2021 e attivata entro il 30 giugno. Al termine del periodo promozionale di un anno, il canone mensile sarà di 2 euro: questo a meno che non vengano spesi almeno 500 euro durante la mensilità o si disponga di un piano Pagoflex attivo.

Per quanto riguarda il canone del conto, dopo l’anno si passerà al costo di 2 euro al mese, ma c’è un modo per evitarlo: basta accreditare lo stipendio o la pensione o avere entrate di almeno 1000 euro al mese.

Questi vantaggi sono disponibili per coloro che apriranno un Conto Corrente Arancio di ING entro il 31 marzo 2021: per ulteriori dettagli o per procedere è possibile seguire il link qui sotto.

Apri Conto Corrente Arancio ING gratuitamente