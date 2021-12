Tra i vari brand che stanno scaldando i motori in vista del CES di Las Vegas di inizio gennaio, c’è anche Garmin. Il produttore, famoso per l’affidabilità dei propri dispositivi soprattutto in ambito sportivo, grazie alle ottime capacità di rilevamento dell’attività fisica e monitoraggio della salute, ha in programma di presentare a breve i nuovi Vivomove 3, Vivomove Sport e Approach S12.

Ma oggi, ci concentriamo su altri sei modelli di cui sono state diffuse svariate immagini, che ci permettono di ammirare quello che dovrebbe essere il design dei futuri smartwatch Garmin.

Garmin Epix Gen 2

Ricordiamo che Epix fu il primo modello del produttore, dotato di GPS, in grado di far visualizzare le mappe sul proprio display. Il suo successore sarà dotato di un display molto più grande e rotondo, realizzato in policarbonato rinforzato con fibra di vetro e acciaio inossidabile 316L. Dovrebbe essere impermeabile fino a 100 metri, manterrà ovviamente il supporto alla tecnologia GPS e insieme a svariati sensori offrirà funzioni di raccolta di dati sanitari, quali saturazione di ossigeno nel sangue e rilevazione della frequenza cardiaca.

Garmin Fenix 7 e Fenix 7S

Nuovi modelli anche per la serie Fenix che vedrà Fenix 7, Fenix 7S e Fenix 7X. Sono poche le informazioni al riguardo, sappiamo che i materiali saranno anche qui acciaio inossidabile e plastica rinforzata; inoltre dovrebbe essere presente un pannello solare integrato capace di fornire una percentuale di ricarica minima al dispositivo.

Garmin Instinct 2 e Instinct 2S

I due nuovi modelli presentano dimensioni più compatte dei precedenti, sono dotati di GPS e display e-ink in grado quindi di offrire all’utilizzatore un’autonomia maggiore. Integrano varie funzioni di tracciamento, conteggio passi, misurazione della frequenza cardiaca e rilevamento della qualità del sonno.

Garmin Venu 2 Plus

Di quest’ultimo modello non sappiamo molto, se non che dovrebbe avere un display OLED e che, rispetto a Garmin Venu 2 integra un terzo tasto fisico. Non è ancora chiaro a quale funzionalità verrà associato ma potrebbe, a differenza del modello precedente, provvedere all’attivazione del microfono qualora questa funzione venga aggiunta dal produttore su questo modello.

Al momento non si hanno dettagli inerenti prezzi di vendita e tempistiche di commercializzazione per nessuno dei sopracitati nuovi modelli, non ci resta che attendere gennaio per avere ulteriori informazioni.

