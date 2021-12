Le cuffie Nothing ear (1) Black Edition sono disponibili da oggi all’acquisto. La nuova versione delle popolari true wireless della compagnia co-fondata da Carl Pei, ex di OnePlus, è acquistabile presso sito ufficiale e Amazon.

Nothing ear (1) Black Edition disponibili su sito ufficiale e Amazon

Le Nothing ear (1) sono state presentate nel mese di luglio e sono disponibili all’acquisto dal 17 agosto, ma un paio di settimane fa sono state annunciate ufficialmente in una nuova versione: questa prende il nome di Black Edition e, come è possibile intuire, presenta una colorazione nero opaco e una finitura fumé.

Le caratteristiche tecniche sono le stesse, con driver da 11,6 mm, cancellazione attiva del rumore e batteria con autonomia fino a 34 ore. L’azienda ha annunciato che da ora in poi la confezione delle cuffie certificherà l’impronta carbon-neutral del prodotto. Carl Pei ha infatti dichiarato quanto segue:

“In qualità di nuovo player nel settore, abbiamo l’opportunità di muoverci più velocemente dei competitor. Senza essere ostacolati dalle dimensioni del nostro business, o dalla burocrazia interna. Ma non volevamo raggiungere questo obiettivo in cinque o dieci anni come altri brand più affermati presenti là fuori, che si sono mossi lentamente e in modo incrementale verso i loro obiettivi di sostenibilità. Volevamo agire fin dall’inizio. Così abbiamo iniziato con gli ear (1).”

Le cuffie Nothing ear (1) Black Edition possono essere acquistate sul sito ufficiale (anche con criptovaluta, con spedizione entro Natale se acquistate fino al 15 dicembre) e su Amazon (a partire dalle prossime ore) al prezzo consigliato di 99 euro. Chi preferisce la classica colorazione bianca può trovare anche questa versione alla stessa cifra.

