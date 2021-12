Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea e ciò non riguarda soltanto le applicazioni dedicate ai dispositivi mobile ma anche quelle desktop.

E così nelle scorse ore è stato dato il via sul canale beta di WhatsApp Desktop al rilascio della versione 2.2147.11, con la quale viene introdotta una piccola modifica già vista su Android e iOS.

Le novità della versione 2.2147.11 beta di WhatsApp Desktop

In particolare, con questa release beta anche nel client desktop viene inserita nel menu delle impostazioni dedicato alle notifiche la possibilità di gestire le notifiche per le reazioni, una delle nuove funzioni che dovrebbero essere presto messe a disposizione di tutti gli utenti.

Nel momento in cui le reazioni ai messaggi saranno implementate, agli utenti sarà data la possibilità di usufruire di una nuova impostazione che consente di disattivare tutte le notifiche quando si riceve questo tipo di risposta.

Se su Android gli utenti potranno stabilire di disattivare le notifiche per le reazioni per le singole conversazioni o chat di gruppo, nel client desktop gli utenti pare che dovranno optare per una disabilitazione generale.

Come provare le versioni beta del servizio di messaggistica

Se desiderate provare in anticipo le varie novità di WhatsApp Desktop, potete aderire al relativo programma beta installando l’ultima versione disponibile, che può essere scaricata dai dispositivi basati su Windows (qui) e macOS (qui).

Chi invece desidera provare in anteprima le novità studiate per i dispositivi Android può farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendosi al canale di beta testing (trovate la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link) oppure installando manualmente i file APK di una delle versioni beta, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

