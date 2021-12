TCL, nota azienda di elettronica di consumo, attiva soprattutto nel campo dei TV ma non solo, ha da poco lanciato sul mercato due nuovi modelli di auricolari TWS economici, caratterizzati però da un’ottima qualità audio e un design curato.

Vediamo insieme le principali caratteristiche

I due modelli in questione sono TCL MOVEAUDIO S108 e TCL MOVEUDIO S180, perfettamente integrati con il resto dell’ecosistema TCL, offrono oltre ad un design curato e leggero una caratteristica che non sempre si trova nella loro fascia di prezzo; entrambi infatti integrano la tecnologia ANC (Active Noise Cancelling) che consente di attenuare notevolmente i rumori di fondo in modo da non inficiare la qualità delle chiamate o della riproduzione musicale.

L’azienda dichiara che entrambi i modelli offrono performance di qualità, con una batteria che consente di utilizzarle per più giorni; infatti il modello S108 può garantire fino a 6 ore di ascolto con una sola carica e fino a 20 ore se si utilizza la custodia ricaricabile, i fratelli maggiori S180 invece 6 ore di ascolto e fino a 30 ore utilizzando la custodia ricaricabile.

Entrambi i modelli dispongono delle certificazioni IP54 e IPX4 che offrono protezione dagli schizzi d’acqua, dal sudore e dalla polvere; integrano poi i controlli touch con i quali è possibile gestire la riproduzione musicale, le telefonate o richiamare l’assistente vocale di Google. Dal punto di vista della riproduzione musicale, il modello S180, integra la funzione Smart Wearing Detection grazie alla quale è possibile mettere in pausa il contento riprodotto semplicemente togliendo gli auricolari; rispetto al modello base vanta anche un dual-mic Beam Forming Algorithm che unito alla cancellazione attiva del rumore restituisce un audio più realistico e immersivo.

I due modelli sono disponibili all’acquisto in Italia con i prezzi di 29,99 euro per S108 nella colorazione Pearl White, 59,99 euro per S180 che offrono in più la colorazione Ore Black. Se volete potete dare un’occhiata ai nostri consigli sulle migliori cuffie bluetooth.