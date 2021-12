Nelle scorse ore ha preso il via il roll out di Chrome OS 96, che introduce una serie di miglioramenti per la fotocamera e vari altri ritocchi di carattere generale.

Google ha scelto di saltare la versione 95 nel contesto del passaggio al nuovo ciclo di aggiornamenti di quattro settimane; il nuovo update di Chrome OS, presentato sul blog ufficiale di Big G, si pone sulla scia del nuovo di canale di supporto LTS dedicato alle aziende che facciano uso di dispositivi Chromebook.

Chrome OS 96: le novità per la Fotocamera

Con il rilascio dell’aggiornamento alla versione 96, il team di Google ha dedicato particolare attenzione all’app Fotocamera di Chrome OS. I dispositivi che dispongono di una fotocamera posteriore o “world facing” trarranno particolari benefici dall’introduzione di uno scanner di documenti integrato, che è persino capace di convertire le immagini catturate in PDF e JPEG.

La Fotocamera riconosce automaticamente i bordi dei documenti scansionati, ma non manca la possibilità di regolazione manuale da parte dell’utente. Quest’ultima novità potrebbe risultare disponibile per alcuni utenti già a partire da Chrome OS 94.

All’interno dell’app Fotocamera è presente il nuovo tab dedicato “Scan“, nel quale trova posto anche la funzione di scansione dei QR code.

In aggiunta a questo, gli utenti che facciano uso di fotocamere esterne supportate possono controllare angolo e livello di zoom tramite Pan-Tilt-Zoom. Le regolazioni del nuovo pad direzionale di Fotocamera si prestano a molteplici utilizzi.

Il colosso di Mountain View ha voluto poi ricordare alcune delle funzioni che Fotocamera mette a disposizione su Chrome OS, come: la modalità video, il timer per i selfie e “save for later” (foto e video vengono salvati automaticamente nella cartella Fotocamera in Files per essere facilmente accessibili in un secondo momento).

Oltre a quanto detto, c’è anche una novità interessante in arrivo il prossimo anno: la Fotocamera di Chrome OS permetterà di creare delle GIF partendo da video della durata massima di cinque secondi. Senza dimenticare che Google sta testando la possibilità di sfruttare Assistant per comandi come “scatta una foto”, “registra un video”, “scatta un selfie”.

Chrome OS 96: altre novità dell’aggiornamento

Messi da parte i discorsi relativi alla Fotocamera, l’aggiornamento a Chrome OS 96 si segnala anche per altre novità.

I primi avvistamenti della funzione Nearby Share su Chrome OS risalgono all’estate 2020, mentre per l’introduzione della funzione basta guardare allo scorso mese di giugno con Chrome OS 91. Adesso la funzione Nearby Share risulta accessibile all’interno di tutte le applicazioni Android e nelle rispettive pagine di condivisione. In una prima fase la sfruttabilità di questo strumento era stata fortemente limitata, risultando possibile solo con Files, le PWA (Progressive Web App) e le applicazioni di sistema.

Google non ha mancato di riorganizzare un po’ le Impostazioni: in Chrome OS 96, nella pagina App, è presente una sezione dedicata alle Notifiche, che in precedenza risultava accessibile soltanto nei Quick Settings attraverso un toggle on/off. Queste notifiche non vanno confuse con quelle dei siti web.

Al contempo, le app presenti nella lista “Manage your apps” adesso sono dotate di una sezione dedicata all’apertura dei link supportati, che serve per consentire all’utente di decidere se gli URL cliccati devono essere aperti nel browser Google Chrome oppure nel client installato.

Infine, l’app Sfondi, che in tempi non sospetti era stata aggiornata sotto il profilo della UI, adesso risulta accessibile tramite un’icona apposita nel launcher delle applicazioni, invece che solo mediante un click del tasto destro sul desktop.

Nella galleria seguente potete vedere tutte le novità fin qui descritte. Sappiate che l’aggiornamento a Chrome OS 96 è già in roll out per tutti i Chromebook supportati.

