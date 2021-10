Aggiornate i vostri Chromebook a Chrome OS 94

Il team di sviluppatori di Google ha dato il via al rilascio di Chrome OS 94, ultimo aggiornamento che arriva con una cadenza di sei settimane: da ora in poi, infatti, anche questa piattaforma si adeguerà alla nuova politica di rilascio di update ogni 4 settimane.

Le novità di Chrome OS 94

Così come apprendiamo da 9to5Google, non si tratta di un update particolarmente consistente dal punto di vista delle novità, tra le quali vi sono l’aumento delle voci con un suono umano per la funzionalità Select-to-speak, con l’obiettivo di offrire un suono “più fluido e più facile da capire” (sono supportate 25 lingue con “altre in arrivo”).

Il team di Google precisa che per sviluppare questa funzione ha lavorato con educatori specializzati in dislessia e con individui affetti da tale problema del linguaggio, apprendendo così che ascoltare il testo letto ad alta voce migliora la comprensione, specialmente in un contesto educativo.

Un’altra novità è rappresentata da una nuova scheda “Scansione” nell’app Fotocamera per i documenti: è sufficiente “posizionare tutti i bordi del documento all’interno della cornice”, con suggerimenti per consentire una migliore identificazione dei confini della pagina. Pare che questa funzionalità dia il meglio di sé sui Chromebook con fotocamera posteriore.

In arrivo una novità per gli sfondi

E sempre a proposito di Chrome OS, il team di sviluppatori è al lavoro per introdurre un modo per impostare lo sfondo su una delle proprie immagini o sugli album preferiti di Google Foto.

Allo stato attuale, per utilizzare dei contenuti provenienti da Google Foto come sfondo su Chrome OS è necessario scaricare l’immagine e impostarla manualmente come wallpaper.

Così come apprendiamo da 9to5Google, l’app Sfondi di Chrome OS sarà impostata per ottenere una piena integrazione con Google Foto, che apparirà tra le “raccolte” disponibili.

Per ottenere tale riprogettazione, attualmente disponibile soltanto su versioni non stabili di Chrome OS, è necessario utilizzare un apposito flag (“Enable new wallpaper experience”).

Una volta che l’integrazione sarà attiva, “Google Foto” sarà disponibile nel secondo slot. Probabilmente ci sarà da avere pazienza fino alle versioni 97 o 98 di Chrome OS, in arrivo rispettivamente a gennaio e febbraio 2022.

