Siete fan di una squadra di calcio e conoscete ogni informazione sul club? Se la risposta è affermativa, fino al prossimo 6 dicembre Amazon vi offre la possibilità di vincere la maglia della vostra squadra del cuore partecipando al concorso “Vinci una Maglia“.

Il concorso Vinci una Maglia di Amazon scadrà il 6 dicembre

Scopriamo in dettaglio quali sono i termini relativi al concorso di Amazon:

la promozione sarà disponibile fino alle ore 23:59 del 6 dicembre 2021 ;

; gli utenti che vogliono partecipare al concorso devono dimostrare di essere tifosi di una squadra attraverso il sito amazon.it/yourfanshop rispondendo correttamente ad almeno una domanda sulle tre presenti sul sito amazon.it/vinciunamaglia;

in caso di risposta corretta, gli utenti avranno la possibilità di vincere una maglia di una squadra della stagione 2021/2022 tra quelle disponibili al link amazon.it/maglie2122;

i vincitori del concorso saranno automaticamente contattati sull’indirizzo email associato all’account Amazon con i dettagli relativi alla consegna della maglia.

I premi consistono in tre maglie della stagione 2021/2022 di una squadra a scelta, per un valore complessivo pari a 300 euro. Infine, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech per non perdere l’occasione di acquistare tanti prodotti hi-tech in offerta.

Partecipa al concorso Vinci una Maglia di Amazon

Potrebbe interessarti anche: Il giorno dopo la settimana del Black Friday: le migliori offerte sopravvissute