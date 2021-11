Nelle scorse ore in Rete sono state pubblicate alcune immagini che ci offrono un’anteprima di una nuova versione di WhatsApp pensata dal team di sviluppatori di questo popolare servizio di messaggistica istantanea per gli utenti Windows.

Stiamo parlando di WhatsApp UWP, versione sulla quale di tanto in tanto si susseguono indiscrezioni ormai da oltre due anni e che dovrebbe essere presto messa a disposizione degli utenti Windows 10 e Windows 11.

Le prime immagini di WhatsApp UWP per Windows 10 e 11

Le immagini che seguono si riferiscono ad una release beta e, pertanto, soggetta a possibili modifiche, anche rilevanti e ci confermano che l’applicazione è stata riscritta da zero, con notevoli differenze rispetto ai client che già conosciamo.

Una delle novità è rappresentata dalla velocità, già evidente dal tempo di apertura:

Un’altra interessante novità è rappresentata dalla funzionalità Drawing, grazie alla quale gli utenti potranno condividere non solo immagini, documenti e video ma anche un disegno a mano libera appena realizzato:

Ed ancora, la nuova versione di WhatsApp per Windows segnalerà agli utenti le notifiche per i messaggi arrivati e ciò significa che non sarà più necessario tenerla sempre aperta.

Con questa nuova applicazione di WhatsApp cambia anche il menu delle Impostazioni, che potrà contare su varie sezioni, come Generali (con la possibilità di avviare l’app all’accensione del computer e l’opzione per effettuare il logout), Account (per la gestione di tutte le funzionalità legate alla privacy e alla sicurezza), Chat (permette di archiviare le conversazioni, cancellarle o svuotarle), Notifiche (con le varie possibilità di personalizzazione), Memoria (permette di stabilire quali contenuti scaricare) e Aiuto (con le informazioni sulla versione dell’app e vari collegamenti utili).

Non ci resta altro da fare che restare in attesa di informazioni ufficiali dal team di WhatsApp per scoprire quando questa nuova applicazione del servizio di messaggistica istantanea verrà messa a disposizione di tutti gli utenti.