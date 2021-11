Da ormai qualche ora è partito il Cyber Monday di Amazon con una ricca scelta di dispositivi hi-tech da non lasciarsi scappare, ma in questa news vi proponiamo diversi smartwatch che secondo noi vale la pena prendere in considerazione. Questa categoria merceologica infatti sembra essere il fulcro della nuova promozione; principali protagonisti sono i prodotti Amazfit e TicWatch: i secondi hanno sistema operativo Wear OS (Android) per cui possono installare nuove applicazioni, ricevere e rispondere alle notifiche ed effettuare chiamate tramite microfono e altoparlante, i prodotti Amazfit invece possono in genere solamente ricevere le notifiche e rifiutare le chiamate, oltre alle classiche funzionalità di uno smartwatch. Questo ha poi implicazioni sulla batteria dato che i prodotti Amazfit resistono anche alcune settimane senza doverli ricaricare a differenza degli altri prodotti che durano 1-2 giorni.

Offerte Cyber Monday Amazon: smartwatch

Di seguito dunque le migliori offerte attive sugli smartwatch al Cyber Monday Amazon:

