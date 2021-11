Sta decisamente entrando nel vivo la settimana del Black Friday, che vede tutti i principali protagonisti impegnati in una lotta all’ultimo sconto. Non può certo mancare Xiaomi, che da sempre offre sconti e promozioni sul proprio store ufficiale online. In occasione del periodo più caldo dell’anno dal punto di vista delle vendite il colosso cinese ha lanciato numerose promozioni, valide fino al 29 novembre.

Oggi ci dedichiamo agli appassionati di fitness e dispositivi indossabili, con numerosi prodotti in promozione nella settimana del Black Friday di Xiaomi.

Dispositivi indossabili e fitness

Se quello che state cercando è uno smartwatch di piccole dimensioni, completo però di tutto quello che può servire anche per l’attività sportiva, la risposta giusta è indubbiamente Xiaomi Mi Watch Lite. Disponibile in tre diverse colorazioni, nero, blu o bianco, è uno smartwatch compatto ma a cui non manca davvero niente.

Lo schermo LCD da 1,4 pollici con risoluzione di 320 x 320 pixel consente di visualizzare senza alcun problema i dati provenienti dallo smartphone o quelli raccolti dai numerosi sensori. In particolare grazie al GPS potrete tracciare le attività sportive senza dover avere con voli lo smartphone e sincronizzare i dati raccolti quanto avrete finito.

Potete acquistare Xiaomi Mi Watch Lite su mi.com a 55,99 euro invece di 69,99 euro

Vi siete appena messi a dieta e volete tenere sotto controllo il peso? O semplicemente siete attenti alla linea e non volete accorgervi troppo tardi che le vostre abitudini culinarie sono sbagliate? Con le bilance intelligenti Xiaomi è semplicissimo tenere il peso sotto controllo. Xiaomi Mi Smart Scale 2 è il modello base, che permette di conoscere il proprio peso in maniera precisa e di memorizzarlo sul cloud per averlo sempre a disposizione.

E potrete controllare il peso di tutta la famiglia (fino a 16 persone) con ogni singolo elemento che verrà riconosciuto in maniera completamente autonoma. Xiaomi Mi Smart Scale 2 è in offerta a 14,99 euro invece di 24,99 euro.

Se invece volete un prodotto più evoluto, che oltre al peso sia in grado di fornirvi ulteriori indicatori sullo stato di salute, come l’indice di massa corporea, la percentuale di grasso, muscoli e acqua, per un totale di ben 13 parametri corporei, dovete rivolgervi a Xiaomi Mi Body Composition Scale 2. Offre tutte le funzioni della sorella minore con numerosi dati in più che vi aiuteranno a mantenervi in forma o a capire come migliorare la vostra salute.

Potete acquistarla su mi.com a 17,99 euro invece di 34,99 euro.

Speaker e cuffie

In occasione della settimana del Black Friday sono in offerta anche numerose cuffie true wireless e speaker, portatili o da tenere in casa. Sono un’ottima idea regalo le Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2s, con una migliore autonomia rispetto al modello precedente, un design curato e i comandi touch per la gestione delle chiamate e della riproduzione multimediale. Le trovate su mi.com a 49,99 euro invece di 79,99 euro.

Le Redmi Buds 3 Pro sono ideali per chi cerca una cuffia che rimanga all’interno del padiglione auricolare ma che abbia una buona qualità audio. Offrono infatti la cancellazione attiva del rumore per garantire la miglior esperienza di ascolto, con una modalità trasparenza che vi permette di essere sempre consapevoli dell’ambiente circostante. Sono in offerta su mi.com a 52,99 euro invece di 69,99 euro.

Il modello di punta di Xiaomi, le cuffie Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro, garantiscono un’esperienza d’uso di alta qualità, con cancellazione attiva del rumore, grandi driver dinamici, elevata autonomia e ricarica wireless, con una fedeltà degna di uno studio discografico. Per il Black Friday sono in promozione su mi.com a 89,99 euro invece di 149,99 euro.

Se la musica preferite ascoltarla in compagnia ecco Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker, con Bluetooth 5.0, funzione True Wireless Stereo per collegare due speaker, 16 watt di potenza e certificazione IPX7 per ascoltare musica anche sotto la pioggia o al mare. La batteria da 2.600 mAh garantisce fino a 13 ore di autonomia con una singola carica. Lo trovate su mi.com a 37,99 euro invece di 49,99 euro.

Chiudiamo con Xiaomi Mi Smart Speaker, un prodotto di alta qualità con altoparlante da 12 watt, regolazione DTS Audio, un anello luminoso per creare la giusta atmosfera, connettività WiFi e Bluetooth e ovviamente Google Assistant. In questo modo potrete interagire con la domotica, ricevere informazioni, ascoltare musica e molto altro, tutto con i soli comandi vocali. È in offerta su mi.com a 29,99 euro invece di 59,99 euro.

Queste erano dunque le offerte dedicate agli appassionati di fitness e musica, continuate a seguirci perché nei prossimi giorni vi porteremo nuove promozioni legate al Black Friday di Xiaomi.