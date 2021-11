Nonostante ci siano competitor molto agguerriti sul mercato, Fitbit rimane uno dei marchi più popolari per chi è interessato o appassionato di wearable che siano in grado di monitorare i vari parametri di salute e allenamento, in modo di avere un quadro generale della propria forma fisica. Una delle funzionalità più popolari per gli utenti Fitbit è senz’altro il punteggio del sonno, che stabilisce la qualità del sonno dell’utente. La novità è che l’azienda sta testando degli “animali del sonno” (Sleep Animals) che rappresentano un simpatico modo per descrivere la qualità del sonno dell’utente.

Al momento la feature è solo in fase beta e disponibile soltanto per alcuni utenti Fitbit Premium. Nel caso siate tra i fortunati che hanno ricevuto la nuova funzione, nella pagina relativa alle informazioni del sonno verrà mostrata una nuova scheda posta tra il grafico nella parte superiore e il punteggio di giornata. Facendo un tap su questa nuova sezione verremo portati in una pagina a schermo intero in cui troveremo l’animale a cui il nostro sonno è stato associato e per quale motivo. Ovviamente l’app non si limita a descrivere il nostro sonno tramite le similitudini con l’animale del sonno ma offre suggerimenti su come migliorare.

Gli animali sono sei e ogni mese viene assegnato quello corrispondente al nostro sonno. Di seguito le categorie rappresentate dai sei animali:

Tartaruga: lenta ad addormentarsi; in questa categoria rientrano le persone che impiegano più tempo della media ad addormentarsi ma che poi riescono a raggiungere un numero di ore di sonno soddisfacente. In questo caso viene consigliato di esercitarsi in una routine pre sonno in cui se possibile si può meditare e spegnere i propri device qualche minuto prima. Pappagallo: sonno irrequieto; qui viene descritto chi durante la notte si muove molto e non riesce ad avere un sonno profondo e riposante. Per riuscire a rimanere per più tempo in fase REM viene consigliato un ambiente più buio e silenzioso possibile durante la notte e una routine giornaliera in cui viene integrato esercizio fisico e meditazione. Riccio: sonno leggero; in questo caso si fa riferimento a persone dal sonno leggero e breve e come nel caso precedente, il tempo passato in fase REM è relativamente basso. Nonostante questo, chi fa parte di questa categoria non ha difficoltà ad addormentarsi e viene consigliato di ritagliarsi un lasso di tempo tranquillo prima di mettersi a letto. Giraffa: sonno breve; le giraffe hanno il collo lungo ma non dormono per molto tempo se comparate con altri mammiferi. In questo caso il problema è rappresentato dalle poche ore di sonno accumulate durante la notte e viene consigliato di andare a letto qualche minuto prima e cercare di mantenere orari simili sia quando ci si sveglia che quando si va a dormire. Delfino: sonno irregolare; in questa categoria rientra chi ha difficoltà ad avere un sonno regolare in quanto è probabile che ci siano difficoltà a rilassarsi prima di andare a letto. È possibile che per rimediare al sonno leggero durante la notte si cerchi di dormire brevemente di giorno, abitudine però deleteria che deve essere risolta cercando di ridurre al minimo le dormite durante il giorno e cercando di rendere più regolari gli orari del sonno notturno. Orso: sonno pesante; questo è l’animale che viene assegnato quando non abbiamo problemi rilevanti nel nostro sonno. Viene comunque consigliato di continuare con la routine attuale e di fare attenzione a qualsiasi cosa che possa peggiorare le dormite.