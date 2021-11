Dalla Corea del Sud arriva la notizia del lancio di una nuova speciale edizione di due dispositivi indossabili Samsung molto apprezzati come lo smartwatch Samsung Galaxy Watch4 e le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds2.

In particolare, il produttore ha annunciato per il mercato interno Samsung Galaxy Watch4 Wooyoungmi Edition e Samsung Galaxy Buds 2 Wooyoungmi Edition, speciali versioni dei suoi device realizzate in collaborazione con il designer Youngmi Woo.

Nuove speciali versioni per Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Buds2

Samsung Galaxy Watch4 Wooyoungmi Edition è disponibile in una confezione speciale che include un cinturino esclusivo in pelle e acciaio di alta qualità, un caricabatterie completamente nero con il logo di Wooyoungmi e un quadrante esclusivo scaricabile dal Google Play Store. Il prezzo ufficiale del modello con cassa da 40 mm è di 369.000 won (pari al cambio a circa 270 euro) mentre quello del modello con cassa da 44 mm è di 399.000 won (pari al cambio a circa 295 euro).

Samsung Galaxy Buds 2 Wooyoungmi Edition potrà contare su una confezione speciale che si abbina al colore nero dell’orologio e che si caratterizza per l’aspetto premium con il logo di Wooyoungmi in risalto. Il suo prezzo ufficiale è di 199.000 won, pari al cambio a circa 140 euro.

Entrambe queste due edizioni speciali dei dispositivi di Samsung, che non dovrebbero presentare differenze rispetto ai modelli “originali” per quanto riguarda la dotazione hardware, saranno in vendita in Corea del Sud a partire da oggi e in esclusiva su Musinsa.

Difficilmente vedremo queste due versioni dello smartwatche e delle cuffie true wireless del colosso coreano in vendita nei mercati europei.

