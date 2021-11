Ha preso il via da pochi istanti il Black Friday di Amazon, che anticipa di una settimana esatta il giorno più atteso dell’anno da parte degli appassionati di shopping. Dopo le migliaia di proposte dei giorni scorsi, il colosso dell’e-commerce cala i propri assi, sfoderando gli sconti migliori di questo periodo.

Come sempre sono decine di migliaia i prodotti in offerta nel Black Friday di Amazon ed è facile perdersi qualche promozione e lasciarsi dunque sfuggire affari molto validi. Per questo abbiamo selezionato quelle che, a nostro avviso, sono le offerte più allettanti tra quelle a disposizione. Le trovate qui sotto suddivise per categoria, mentre a fine pagina trovate ulteriori opportunità di risparmio tramite i link alle nostre pagine dedicate al Black Friday e a tutte le offerte già in corso.

Black Friday Amazon: i notebook

Black Friday Amazon: i monitor

Black Friday Amazon: le smart TV

Black Friday Amazon: mobilità elettrica

Black Friday Amazon: smart home

Queste erano dunque alcune delle offerte disponibili su Amazon per il Black Friday, ma ce ne sono tantissime altre da cercare tramite la home page del colosso americano. Qui sotto invece trovate un a selezione completa, suddivisa ancora una volta per categoria, di tutti i prodotti in offerta per il Black Friday presso i migliori store online del web.

