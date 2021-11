Inutile dire che Windows Media Player sembra ancora più obsoleto nel contesto della rinnovata interfaccia utente di Windows 11 e Groove Musica non è mai stata un’app particolarmente accattivante, soprattutto dopo che il colosso di Redmond si è ritirato dal business dello streaming musicale.

Finalmente Microsoft ha iniziato a distribuire la nuova versione di Windows Media Player per il canale Insider di Windows 11. Il riproduttore multimediale rinnovato si chiama Media Player e sostituirà sia il vetusto Windows Media Player che la poco apprezzata app Groove Musica.

Microsoft rinnova Media Player con il Fluent Design

Media Player è un’app relativamente minimalista che importerà automaticamente la vostra libreria e le playlist da Groove Musica. Per ora sembra che la nuova app conviverà con l’app Film e TV, anche se da come sembra Media Player finirà per sostituire anche quest’ultima.

Microsoft afferma che Media Player è una libreria musicale completa che consente di sfogliare e riprodurre rapidamente musica, nonché di creare e gestire playlist. L’app mostrerà le copertine dell’album e le immagini dell’artista che verranno visualizzate anche nelle modalità a schermo intero e mini-player, inoltre sarà possibile sfogliare e gestire la propria libreria video locale.

La nuova app Media Player è più in linea con il linguaggio di progettazione Fluent di Windows 11, tuttavia il vecchio Windows Media Player non è ancora scomparso, in quanto è stato sepolto negli strumenti di Windows.