Attraverso le parole di John Cable, Vice President, Program Management, Windows Servicing and Delivery, Microsoft ha annunciato il rilascio dell’aggiornamento di Windows 10 per il mese di novembre 2021, ma ha soprattutto dato una comunicazione importante per il futuro di questa versione del sistema operativo.

Aggiornamento Windows 10: novembre 2021

Partendo dall’aggiornamento rilasciato da Microsoft in data odierna, per la verità non ci sono grosse novità da segnalare per Windows 10, al netto della novità significativa rappresentata dal supporto dell’elaborazione GPU in Windows Subsystem for Linux (WSL).

Già da qualche settimana, inoltre, Microsoft ha avviato il roll out del nuovo Microsoft Store anche per i dispositivi dotati di Windows 10.

Microsoft: aggiornamenti Windows 10 con cadenza uguale a Windows 11

L’annuncio più importante, però, è un altro: Microsoft rilascerà i prossimi aggiornamenti di Windows 10 contenenti nuove funzioni soltanto con cadenza annuale. Dopo l’update di novembre 2021, infatti, la successiva major release arriverà nella seconda metà del 2022. In questo modo la cadenza di rilascio degli aggiornamenti di Windows 10 verrà adeguata a quella del nuovo Windows 11.

Ecco in quali termini il cambiamento è stato spiegato dal dirigente John Cable: «Passeremo ad una nuova cadenza di rilascio di Windows 10 per allinearla a quella di Windows 11, avendo come target quello del rilascio annuale di aggiornamenti con nuove funzioni. Il prossimo feature update di Windows 10 è previsto per la seconda metà del 2022».

Resta da capire quali novità funzionali verranno rese disponibili in futuro per Windows 10, visto che il colosso di Redmond non aveva fatto chiarezza su questo punto neppure in occasione del lancio della nuova versione del sistema operativo. Dal momento che il supporto di Windows 10 giungerà ufficialmente al termine il 14 ottobre 2025, dovrebbero esserci ancora tre (quattro, a voler essere particolarmente ottimisti) aggiornamenti con nuove funzioni nel suo avvenire, anche se difficilmente si tratterà di novità significative.

Al centro dei piani futuri dell’azienda c’è Windows 11, al cui rilascio viene data oggi una bella spinta, come si evince dalle parole di Cable: «Sulla base della positiva esperienza di roll out e dei feedback ricevuti finora dagli utenti, stiamo procedendo al rilascio più velocemente di quanto anticipato precedentemente, rendendo ora Windows 11 disponibile per un più ampio numero di dispositivi Windows 10 compatibili».

