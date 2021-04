Netflix lancia la funzionalità per trovare subito qualcosa da guardare

Netflix sta ufficialmente lanciando una nuova funzionalità di riproduzione dei suoi contenuti per suggerire automaticamente nuovi programmi e film agli utenti, risparmiando loro la fatica di sfogliare l’enorme catalogo della piattaforma.

La nuova opzione “Riproduci qualcosa” apparirà in diversi punti dell’app di streaming: nel profilo degli utenti quando effettuano l’accesso, nella barra di navigazione a sinistra e nella decima riga della schermata iniziale di Netflix.

Netflix aggiunge la nuova funzionalità “Riproduci qualcosa”

La società ha testato questa funzionalità per mesi con una varietà di nomi tra cui “Shuffle Play”, tuttavia non si tratta si una semplice riproduzione casuale, come suggerisce l’icona della feature, in quanto quest’ultima considera il profilo dell’utente e i suoi gusti in fatto di spettacoli e film per suggerire contenuti in linea con ciò che sta già guardando.

La funzionalità mostra una varietà di contenuti curati da un algoritmo che includono film e serie tv completamente nuovi, che l’utente ha già iniziato a guardare, oppure presenti nella sua lista di controllo.

Oggi la feature debutta a livello mondiale per tutti gli utenti Netflix. La società sta inizialmente lanciando il pulsante “Riproduci qualcosa” sulle versioni TV dell’app, ma ha in programma di iniziare a testarlo anche sui dispositivi Android.

