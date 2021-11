Qualche mese fa HONOR presentava in Cina i notebook HONOR MagicBook X 14 e MagicBook X 15: quest’oggi l’azienda annuncia la disponibilità dei computer anche nel nostro Paese con una interessante promozione di lancio.

HONOR MagicBook X 14 e 15 arrivano in Italia

Dotati entrambi dei processore Intel Core di decima generazione, i notebook HONOR possono contare su un design premium grazie alla presenza di uno chassis sottile e in alluminio. Il modello MagicBook X 14, dal peso pari a 1.38 kg e con uno spessore di appena 15.9 mm, è il notebook perfetto per chi è alla ricerca di un computer leggero e non ingombrante. Con un rapporto display/telaio pari all’84%, il display da 14 pollici di HONOR MagicBook X 14 garantisce ampi angoli di visuale da 180 gradi; HONOR MagicBook X 15 invece dispone di un pannello da 15.6 pollici con rapporto telaio/display dell’87%. Indipendentemente dalle proprie preferenze, entrambi i notebook sono ideali per chi lavora molto al computer grazie alla certificazione TÜV Rheinland Flicker-free Certification.

Il modello MagicBook X 14 arriva in Italia nella versione con CPU Intel Core i5-10210U con 8 GB di RAM e 512 GB di spazio interno, mentre il modello MagicBook X 15 è disponibile con processore Intel Core i3-1011U, 8 GB di RAM e 256 GB. Piuttosto ricca la connettività con modulo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4/5 GHz, 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, jack audio da 3.5 mm, 1 porta HDMI, 1 porta USB A 2.0 e una porta USB A 3.0. La batteria è da 56 Wh per il modello da 14″ e da 42 Wh per quello da 15″ con supporto alla ricarica rapida a 65 W.

Previous Next Fullscreen

Dove acquistare HONOR MagicBook X 14 e 15

A partire dal prossimo 19 novembre HONOR MagicBook X 14 e HONOR MagicBook X 15 saranno disponibili in pre-ordine rispettivamente al prezzo di 749 euro e 649,90 euro. Per entrambi i notebook sono disponibili le seguenti promozioni:

HONOR MagicBook X 14 a 749,90 euro con in regalo le cuffie Earbuds 2 Lite a questo link dello store ufficiale dal 19 al 30 novembre 2021;

con in regalo le cuffie Earbuds 2 Lite a questo link dello store ufficiale dal 19 al 30 novembre 2021; HONOR MagicBook X 15 a 649,90 euro con in regalo le cuffie Earbuds 2 Lite a questo link dello store ufficiale dal 19 al 30 novembre 2021 – questo modello sarà presto disponibile anche su Amazon.

Potrebbe interessarti anche: Migliori notebook di novembre 2021: ecco i nostri consigli

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!