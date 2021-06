HONOR lancia MagicBook X 14 e X 15 con CPU Intel di decima generazione

HONOR ha appena presentato una nuova serie di notebook della sua gamma MagicBook. Si tratta di due ultrabook rivestiti in alluminio con processori Intel di decima generazione.

Caratteristiche di HONOR MagicBook X 14 e X 15

MagicBook X 14 e MagicBook X 15 sono disponibili con CPU Intel Core i5-10210U oppure Intel Core i3-10110U con 8 GB o 16 GB di RAM DDR4 e un SSD PCIe NVMe con capacità di 256 GB o 512 GB.

Entrambi i notebook sono alimentati da una batteria da 56 Wh che supporta una ricarica rapida fino a 65 W tramite USB-C. MagicBook X 14 offre un display IPS da 14 pollici 16:9 1080p, mentre MagicBook X 15 sfoggia uno schermo da 15,6 pollici.

Entrambi i display sono dotati di certificazione TUV Rheinland, quindi privi di sfarfallio e in grado di produrre bassi livelli di luce blu.

I due nuovi laptop di HONOR dispongono dello stesso set di porte: USB-A 3.0 Gen1, USB-C, USB-A 2.0, HDMI di dimensioni standard e jack audio da 3,5 mm.

Il modello da 14 pollici pesa circa 1,38 kg e offre cornici più sottili che misurano 4,8 mm, mentre il modello da 15 pollici arriva a 1,56 kg di peso e presenta cornici da 5,8 mm.

Disponibilità e prezzi di HONOR MagicBook X 14 e X 15

HONOR MagicBook X 14 e MagicBook X 15 sono disponibili a partire da oggi a prezzi che partono rispettivamente da circa 690 dollari e circa 730 dollari.

Il comunicato stampa fa riferimento solo alla disponibilità in Russia e al momento non abbiamo informazioni circa una eventuale commercializzazione in altre regioni.

