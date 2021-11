Torniamo a occuparci di Pluto TV, la nuova piattaforma streaming sbarcata ufficialmente nel nostro Paese alla fine dello scorso mese con ben 40 canali gratuiti destinati a soddisfare le esigenze di ogni tipo di utente.

In sede di lancio del servizio, il team di Pluto TV ci ha tenuto a mettere in evidenza la collaborazione con Samsung e nelle scorse ore il colosso coreano ha ufficializzato tale partnership, in virtù della quale su Samsung TV Plus si sono andati ad aggiungere 5 canali gratuiti di questa nuova realtà, per un’offerta complessiva di ben 62 canali gratuiti.

Inoltre, a partire dall’8 dicembre diventeranno 10 i canali di Pluto TV a poter essere guardati dagli utenti attraverso la piattaforma di Samsung, che continua così ad arricchire la propria offerta.

I canali di Pluto TV disponibili su Samsung TV Plus

Questi sono i cinque canali di Pluto TV che da ieri sono già disponibili nella piattaforma streaming di Samsung:

PLUTO TV Film+ , ossia un canale dedicato agli amanti del cinema e di tutto ciò che riguarda i film, dai titoli cult ai thriller adrenalinici, dalle commedie alle pellicole d’azione, ci sarà solo l’imbarazzo della scelta

, ossia un canale dedicato agli amanti del cinema e di tutto ciò che riguarda i film, dai titoli cult ai thriller adrenalinici, dalle commedie alle pellicole d’azione, ci sarà solo l’imbarazzo della scelta PLUTO TV Serie+ , il canale per gli appassionati di serie televisive, classiche e pluripremiate incluse

, il canale per gli appassionati di serie televisive, classiche e pluripremiate incluse PLUTO Real Life+ , il canale che farà felici gli utenti che amano le curiosità, i personaggi stravaganti e le stranezze di ogni tipo

, il canale che farà felici gli utenti che amano le curiosità, i personaggi stravaganti e le stranezze di ogni tipo Super! Spongebob+ , ossia l’unico canale dedicato alla serie televisiva animata americana Spongebob

, ossia l’unico canale dedicato alla serie televisiva animata americana Spongebob Super! iCarly+, un canale pensato per gli appassionati della sitcom americana per adolescenti iCarly

Questi canali, così come tutti gli altri già inclusi nella piattaforma Samsung TV Plus, sono disponibili per gli utenti delle smart TV del colosso coreano, degli smartphone e dei tablet Samsung Galaxy (l’app per Android è disponibile nel Google Play Store).

Non ci resta altro da fare che augurarvi un buon divertimento.