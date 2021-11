In queste ore è stata pubblicata una notizia piuttosto importante su DAZN: l’azienda sta per introdurre lo stop della riproduzione contemporanea su più dispositivi a partire dalla metà di dicembre.

Stop alla riproduzione contemporanea su DAZN

Fino a oggi, infatti, il servizio di streaming DAZN permette di guardare contemporaneamente un contenuto multimediale su due dispositivi tramite un solo abbonamento. Lo stop della riproduzione contemporanea su DAZN limiterà la visione su un singolo dispositivo (o su due dispositivi a condizione di trovarsi sotto la stessa rete internet) per volta. DAZN, lo ricordiamo, è titolare esclusivo dei diritti della Serie A di calcio per i prossimi 3 anni a eccezione di tre partite settimanali trasmesse su Sky.

Sebbene DAZN non abbia ancora confermato o smentito la notizia pubblicata in Rete, sembra che l’azienda avrebbe in programma di svelare la novità nelle prossime settimane. Una volta operativa, il cambiamento dovrebbe ridurre al minimo la diffusione di account pirata e quindi incrementare il numero di abbonati iscritti al servizio.

[AGGIORNAMENTO 9/11]: Il Codacons ha annunciato un esposto ad AGCOM e Antitrust con la seguente motivazione: “Se sarà confermata la decisione di Dazn di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali e bloccare l’accesso ai contenuti in contemporanea da due device, si potrebbe profilare un danno per quegli utenti che hanno attivato abbonamenti sulla base di condizioni su cui ora Dazn fa marcia indietro. Se da un lato è comprensibile l’esigenza di combattere la pirateria, dall’altro è innegabile che modificare le regole del gioco dopo che gli utenti hanno accettato le condizioni proposte dalla società e siglato gli abbonamenti potrebbe configurare una violazione delle norme civilistiche e del Codice del Consumo, con una conseguente lesione dei diritti dei consumatori.”

Potrebbe interessarti anche: DAZN lancia le idee regalo da mettere sotto l’albero: carte e codici prepagati per Natale

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!



Offerte per categoria