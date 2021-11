100.000 italiani saranno particolarmente felici in questi giorni: i famosi 1500 euro del Super Cashback, riservati agli utenti che hanno fatto un’ampia quantità di transazioni durante il periodo di validità dell’iniziativa, stanno infatti arrivando!

Il Super Cashback da 1500 euro sta arrivando nelle tasche degli italiani

787: questo il numero minimo di operazioni richiesto per avere diritto al Super Cashback, corrispondente a più di 4 operazioni al giorno (festivi inclusi) per sei mesi. Il Ministero, se ricordate, sembrava aver dato il via a tutta una serie di controlli per riuscire a scovare coloro che avevano abusato del sistema, che erano arrivati a eseguire centinaia di microtransazioni negli stessi esercizi solo per far salire il contatore. A giudicare dai numeri comunque elevati, forse non tutte sono state vagliate.

La misura, pensata per incentivare gli acquisti presso i negozi fisici con pagamento tracciabile fino al 30 giugno 2021 (e non prorogata), prevedeva che i primi 100.000 utenti per numero di transazioni ricevessero un Super Cashback da 1500 euro in aggiunta a quello “classico” da 150 euro; e questo è quanto sta avvenendo: i “vincitori” stanno infatti iniziando a ricevere la bella notizia attraverso l’app IO.

Il bonifico da 1500 euro sarà effettuato sull’IBAN comunicato in precedenza entro il 30 novembre 2021, esattamente come previsto dal regolamento. Allora, siete tra i 100.000 fortunati ad avere diritto al Super Cashback? Vale la pena tenere sotto controllo l’applicazione sul vostro smartphone.