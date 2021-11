Nata in Cina come iniziativa dedicata allo shopping per celebrare i single, quella dell’11 novembre è ormai diventata una giornata dedicata allo shopping, che dà idealmente il via alla stagione degli acquisti in vista delle festività di fine anno. Per il Single’s Day sono numerose le catene di elettronica e le piattaforme di e-commerce che hanno lanciato promozioni dedicate, mentre altri hanno già avviato gli sconti in vista del Black Friday, che avrà luogo tra un paio di settimane.

Abbiamo dunque deciso di selezionare alcune delle offerte più interessanti disponibili in Rete, alcune delle quali sono valide anche punti vendita fisici delle rispettive catene di elettronica.

Sconti per Samsung

Ottima opportunità per chi deve comprare un prodotto Samsung, visto che il colosso sud coreano ha lanciato la promozione BLACK FLASH SINGLE, valida da oggi fino alle 23:59 di domenica 14 novembre. Utilizzando il codice sconto SINGLE11 potete infatti ottenere uno sconto immediato dell’11% su tutti i prodotti presenti nello store. Potete quindi sbizzarrirvi nell’acquisto di smart TV, elettrodomestici e molto altro, acquistando direttamente dallo store ufficiale Samsung, raggiungibile a questo indirizzo.

Tanti coupon da AliExpress

Cresce il numero di utenti che acquistano su AliExpress, piattaforma di e-commerce famosissima in Cina, grazie al crescente numero di venditori che spedisce la propria merce dai magazzini europei, riducendo quindi drasticamente i tempi di attesa. Per la festa dei single sono attivi ben cinque coupon, validi fino alle 23:59 del 12 novembre, da utilizzare prima di procedere al pagamento. AliExpress permette di cumulare i coupon quindi se ne avete altri potete massimizzare lo sconto ottenuto.

965DOUBLE11 permette di ottenere uno sconto di 9 dollari su una spesa minima di 65 dollari

permette di ottenere uno sconto di 9 dollari su una spesa minima di 65 dollari 12100DOUBLE che sconta 12 dollari su una spesa minima di 100 dollari

che sconta 12 dollari su una spesa minima di 100 dollari 18150DOUBLE per avere uno sconto di 18 dollari su una spesa minima di 150 dollari

per avere uno sconto di 18 dollari su una spesa minima di 150 dollari 23190DOUBLE consente di risparmiare 23 dollari su una spesa minima di 190 dollari

consente di risparmiare 23 dollari su una spesa minima di 190 dollari 30250DOUBLE infine offre uno sconto di 30 dollari su una spesa minima di 250 dollari.

Le offerte di Unieuro

In occasione del Double Eleven, come viene chiamata la giornata odierna, Unieuro lancia una speciale promozione con sconti del 22% su numerosi prodotti. La promozione va ad affiancarsi all’iniziativa ManàManà Black Friday, di cui vi abbiamo parlato nella serata di ieri. Ecco le proposte più interessanti selezionate per voi:

Ottime offerte anche per le smart TV, di cui vi parliamo in maniera più dettagliata in questo articolo.

Gli sconti di MediaWorld

MediaWorld invece ha lanciato le offerte del Black Friday, valide fino al 17 novembre in attesa di quelle della settimana di fuoco. Sono parecchi i prodotti in offerta, con sconti davvero niente male.

Per conoscere più nel dettaglio la nuova promozione di MediaWorld vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Sconti per tutti su Amazon

Amazon ha lanciato da qualche giorno le offerte dell’Early Black Friday, ma in queste ore, pur senza lanciare una vera e propria promozione, sta ribassando moltissimi prezzi, per allinearsi e a volte spingersi al di sotto della concorrenza.

Il nostro canale Telegram

Questo era ovviamente un assaggio delle migliaia di offerte attive oggi, ma vi invitiamo a seguire il nostro canale Telegram Prezzi.tech dove vi presenteremo tutte le offerte di oggi, continuando a proporvi opportunità di risparmio ogni giorno dell’anno.