Con il Single’s Day abbiamo già diverse anticipazioni di Black Friday presso negozi e rivenditori online: della lista fa parte anche Euronics, che per l’11/11 propone Sconto IVA e Doppio Sconto IVA su una selezione di prodotti.

Sconto IVA e Doppio Sconto IVA: ecco il Single’s Day secondo Euronics

Per il Single’s Day che ricade oggi, Euronics propone Sconto IVA e Doppio Sconto IVA sui prodotti indicati sul sito. L’offerta è valida solo per oggi, salvo esaurimento scorte, e prevede lo scorporo dell’IVA, pari a uno sconto del 18,04% o del 36,08% per quello doppio. Ecco qualche esempio di offerta disponibile sul sito Euronics (i prezzi sono già scontati):

Per scoprire tutte le offerte del Single’s Day di Euronics potete seguire il link qui in basso. Siete riusciti a trovare qualcosa di vostro gradimento? In caso negativo potete fare riferimento alle nostre pagine qui in fondo, già molto ricche di proposte per il Black Friday.

Tutte le offerte Single’s Day Euronics

