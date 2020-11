Oggi si celebra il Single’s Day: ecco tutte le promozioni disponibili

Nata quasi trent’anni fa in Cina, il Single’s Day è una ricorrenza che da qualche anno ha raggiunto anche il mondo occidentale. Nata come occasione per celebrare i single di tutto il mondo, si è trasformata nel corso degli anni in un festival dello shopping, anticipando di qualche settimana il Black Friday (di origine americana) che dà ufficialmente il via alla stagione natalizia.

Sono molte anche in Italia le realtà che hanno deciso di lanciare promozioni speciali. Abbiamo le grandi catene di distribuzione al dettaglio che hanno preparato alcune promozioni dedicate, mentre altre realtà sono già lanciate verso il Black Friday, con una serie di promozioni molto appetibili.

La maggior parte delle occasioni però arriva dagli store online cinesi, per i quali la festa è decisamente più sentita e che si stanno dando battaglia a suon di sconti e offerte speciali. Vediamo dunque di riassumere le offerte più interessanti in corso.

MediaWorld

La nota catena di elettronica al consumo MediaWorld ha lanciato una promozione molto interessante, andando a giocare sulla data odierna (11/11) e offrendo uno sconto del 22% a carrello su tutti i prodotti a listino, con alcune eccezioni. Trovate tutti i dettagli nel nostro articolo dedicato.

La promozione è valida esclusivamente per la giornata di oggi, quindi se trovate l’occasione giusta non lasciatevela scappare.

Unieuro

Molto simile a quella di MediaWorld è anche la promozione di Unieuro, che lancia uno sconto del 22%, anche in questo caso sui prodotti inseriti a carrello. Sono parecchie le categorie merceologiche escluse, così come una serie di prodotti già in promozione.

Potete trovare alcune indicazioni nel nostro articolo, raggiungibile a questo indirizzo. Anche in questo caso la promozione è valida solamente fino alla mezzanotte di oggi, quindi non lasciatevi sfuggire le occasioni migliori.

Banggood

Banggood è uno degli store più attivi in questo periodo e ha lanciato una impressionante serie di promozioni su tantissimi prodotti. Nei giorni scorsi vi abbiamo anticipato alcuni dettagli dell’evento, che a differenza degli store italiani dura diversi giorni.

Siamo di fatto entrati ieri nella fase calda, con numerose promozioni che andranno avanti almeno fino a domani, con una coda di offerte anche nei giorni successivi. Sono moltissimi i prodotti spediti dai magazzini europei, con tempi di consegna decisamente contenuti rispetto alle spedizioni provenienti dall’Asia, e con la certezza di non dover pagare in alcun modo dazi doganali o costi di importazione.

Non c’è categoria merceologica che non sia interessata da promozioni, a partire ovviamente dagli smartphone, con prezzi inarrivabili per i mercati europei, soprattutto con spedizione dalla Cina. In questo caso Banggood offre la spedizione prioritaria con un metodo che vi metterà al riparo da tasse e dazi, già assolti all’origine, e tempi tutto sommato accettabili, nell’ordine dei 15-20 giorni.

Tra i prodotti in offerta troverete scrivanie e poltrone, per creare il vostro ufficio domestico, strumenti per la palestra, per tenervi in forma anche quando fa freddo, dispositivi per la casa intelligente ma anche computer e portatili, per soddisfare le esigenze di tutti. Trovate tutti i prodotti in promozione visitando la pagina speciale, raggiungibile al link sottostante.

TomTop

Anche TomTop, negozio molto conosciuto dagli utenti italiani, ha lanciato il suo Shopping Carnival, entrato nel vivo ieri e che proseguirà fino al 16 novembre, con un evento di chiusura che terminerà il 19 novembre.

Per gli utenti più fedeli ci sono punti in regalo per gli accessi quotidiani, vendite lampo in diversi orari della giornata, prodotti in regalo e premi per oltre 10.000 dollari. Non mancano i coupon per i prodotti più richiesti, come aspirapolvere, stampanti 3D, walking pad, ma anche per droni e giocattoli, con ottime occasioni in vista delle festività natalizie.

Non mancano offerte dedicate alla mobilità elettrica e a indumenti speciali per proteggersi dal freddo o dalle intemperie. Troverete le Lucky Bag, immancabili in queste occasioni, con sconti strepitosi per acquisti al buio, anche se non mancano gli indizi sul contenuto.

Ci sono promozioni speciali dedicate ai nuovi utenti, con sconti esclusivi, punti omaggio e molte altre iniziative. Trovate tutti i dettagli e i link alle promozioni visitando la pagina dedicata sul sito ufficiale.

Geekbuying

Non poteva mancare nemmeno Geekbuying, altra realtà molto apprezzata, che negli ultimi tempi si sta specializzando in prodotti dedicati alla micromobilità elettrica. Tra le offerte più interessanti troverete dunque monopattini elettrici per tutti i gusti, ma anche bici a pedalata assistita e non.

Da Geekbuying troverete una vasta selezione di computer desktop e notebook, smartphone e tablet, per risparmiare sull’acquisto di prodotti che, mai come in questo periodo, sono diventati indispensabile per lavorare o studiare.

Le promozioni riguardano anche i box TV, un prodotto sempre più richiesto, ma anche tanti prodotti per la casa intelligente, soprattutto aspirapolvere robot e aspirapolvere cordless. Ricca e ben fornita la sezione degli indossabili, per chi pratica attività all’aria aperta e per gli amanti dei droni o dei modellini radiocomandati c’è un’apposita sezione piena di sconti e occasioni.

Anche Geekbuying dispone di numerosi magazzini europei per ridurre drasticamente i tempi di consegna e per azzerare i costi doganali e le tasse. A seguire il link per accedere alla pagina principale dell’evento che proseguirà fino al 13 novembre.

Gearbest

Anche se ultimamente ha perso un po’ di smalto rispetto ai tempi migliori, Gearbest è probabilmente lo store cinese più conosciuto in Italia. Come sempre sono davvero tantissime le promozioni tanto che lo store ha preparato una vera e propria guida all’evento, per non perdersi le occasioni migliori.

Nelle pagine speciali troverete numerose offerte valide per poche ore, con codici sconto esclusivi e molto invitanti. Fino al 13 novembre impazzerà il Festival dello Shopping, e grazie al Centro Coupon potrete realizzar degli ottimi risparmi. Ricordate che alcune promozioni speciali sono riservate esclusivamente all’app mobile per cui, se non lo avete ancora fatto, vi invitiamo a scaricarla per ottenere ulteriori vantaggi. A seguire il link per accedere alla pagina speciale dello store dedicata alla festa dei single.

Gli altri store

Se gli store online appena elencati offrono promozioni speciali per il Single’s Day, altri come Amazon ed ePrice portano avanti le rispettive campagne promozionali che ci porteranno fino al Black Friday e al successivo Cyber Monday. A seguire trovate i link alle attuali promozioni di Amazon ed ePrice.

Vi ricordiamo che potete trovare le migliori offerte del Single’s Day anche sul nostro canale Telegram, dove ogni giorno trovate promozioni speciali, coupon, offerte limitate e molto altro.