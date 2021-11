Sono passato oltre cento anni dalla nascita del primo aspirapolvere e le innovazioni tecnologiche che si sono succedute nel corso degli anni sono state molteplici, tanto da trasformarlo completamente. Dyson e stata la prima compagnia a lanciare un aspirapolvere senza fili, liberando così gli utenti dall’ingombro dei cavi e dei contenitori per lo sporco.

Negli anni successivi sul mercato si sono imposti numerosi brand come Dreame, Xiaomi e Roidmi, che hanno saputo portare ulteriori innovazioni a prezzi sempre più abbordabili. In occasione del Single’s Day, la giornata dedicata allo shopping che si celebra l’11 novembre, Dreame Tech lancia il suo nuovo aspirapolvere cordless, che arriva a tre anni dal debutto su questo mercato, avvenuto nel 2018 con Dreame V9.

Dreame V12 Pro, la nuova eccellenza

Dreame V12 Pro alza ulteriormente l’asticella dell’innovazione, a partire dal nuovo motore SPACE 6.0 in grado di raggiungere l’incredibile velocità di 160.000 giri al minuto. Unito al motore indipendente che aziona la spazzola a rullo, Dreame V12 Pro è in grado di raccogliere anche lo sporco più difficile, come la polvere4 nei tappeti o quella nascosta nelle fessure.

La dotazione del nuovo aspirapolvere è decisamente da primo della classe: oltre alla spazzola motorizzata troviamo una spazzola per la rimozione degli acari da materassi e cuscini, una bocchetta per le fessure con luce a LED, un adattatore flessibile per raggiungere anche i punti più difficili, due spazzole per piccoli oggetti e due tubi di prolunga.

Dreame si è impegnata anche per il miglioramento dell’autonomia, inserendo una batteria da 2.700 mAh che promette di offrire fino a 85 minuti di autonomia, sufficienti per pulire una abitazione di 200 metri quadri. Il tubo di prolunga è realizzato in fibra di carbonio, per ridurre il peso rispetto alle normali prolunghe metalliche, così da agevolare le operazioni, soprattutto pulendo la parte alta delle stanze.

Il sistema ciclonico a 12 coni filtra il 99,67% delle polveri sottili, mentre la filtrazione a 5 stadi della macchina permette di raggiungere una efficienza del 99,94%, per rendere pulita l’aria in uscita. Tra le altre funzioni vale la pena segnalare lo schermo LCD, il blocco del grilletto per una pulizia più semplice, la spazzola anti aggrovigliamento e il sistema di riduzione del rumore a 8 stadi, per migliorare il comfort acustico.

Dreame V12 Pro è dunque pronto al debutto e può essere acquistato su AliExpress da domani al prezzo di 307,80 euro, utilizzando il coupon FAST35GO e il link sottostante.

