Se sei alla ricerca di una plafoniera smart per casa e non sai quale scegliere, ti consigliamo di prendere in considerazione l’offerta su Yeelight YLXD76YL.

Un’ottima offerta Yeelight YLXD76YL, una plafoniera smart a LED



Con una piccola spesa, infatti, puoi portare a casa un prodotto sobrio ed elegante, da montare facilmente per illuminare qualsiasi ambiente della casa. La plafoniera smart di Yeelight monta una sorgente luminosa costituita da 48 LED con una potenza complessiva pari a 23 W, con una temperatura configurabile a piacimento secondo un range che va dalla luce calda a 2700 K alla luce bianca a 6500 K.

Oltre al telecomando per il controllo remoto (è fornito in confezione, ma senza batteria), la plafoniera Yeelight può essere gestita in tutta comodità anche tramite un’apposita applicazione per dispositivi mobile: si può effettuare il download semplicemente inquadrando il codice QR su ogni smartphone munito di sistema operativo Android (Android 4.4 o superiore) e iOS (iOS 9.0 o superiore).

Con l’offerta su Yeelight YLXD76YL, inoltre, puoi integrare il prodotto all’interno della tua smart home facendo leva sul completo supporto agli assistenti digitali più popolari sul mercato: Amazon Alexa, Google Assistant e MIJIA. La plafoniera dispone anche di diverse modalità di utilizzo pensate per rispondere a ogni vostra necessità: potete accenderla, spegnerla oppure regolare l’intensità della temperatura colore direttamente tramite il telecomando remoto o con l’applicazione per smartphone. La compatibilità con la banda Xiao-Mi consente di spegnere automaticamente la luce della plafoniera non appena rileva che state dormendo.

Se sei interessato all’offerta sulla plafoniera Yeelight, la puoi acquistare su TomTop al link sottostante al prezzo di 40.79 euro (IVA inclusa) con spedizione in Italia a 7 euro.

Acquista la plafoniera smart LED Yeelight YLXD76YL in offerta

Informazione Pubblicitaria

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!



Offerte per categoria