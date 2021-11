Xiaomi ha lanciato una nuova serratura intelligente per la smart home che in realtà è una versione aggiornata di Xiaomi Smart Door Lock.

La nuova serratura Xiaomi Smart Door Lock 1S supporta sia l’app MIJIA che Apple HomeKit ed è dotata di identificazione delle impronte digitali a semiconduttore 3D che sfrutta la biometria per aprire la porta in modo più accurato.

Caratteristiche della serratura Xiaomi Smart Door Lock 1S

La nuova serratura intelligente di Xiaomi è dotata di un algoritmo di rilevamento delle impronte di livello finanziario che riconosce efficacemente le impronte digitali false offrendo una maggiore sicurezza ai padroni di casa.

Altra caratteristica degna di nota è il supporto per lo sblocco tramite NFC che rende possibile utilizzare dispositivi come Mi Band 6 NFC, la serie di smartphone Xiaomi Mi 11 o Redmi K40, gli smartwatch Xiaomi e altri dispositivi NFC per sbloccare facilmente la serratura.

In termini di costruzione meccanica, Xiaomi Smart Door Lock 1S viene fornita con il chip di controllo principale posizionato nel pannello posteriore antiscasso e protetto dalle interferenze elettromagnetiche.

Disponibilità e prezzo della serratura Xiaomi Smart Door Lock 1S

La nuova serratura intelligente Xiaomi Smart Door Lock 1S è già elencata per il preordine su JD.com al prezzo di 1.299 yuan, corrispondenti a circa 175 euro al cambio attuale. Al momento non abbiamo informazioni in merito a una eventuale commercializzazione del prodotto al di fuori della Cina.

