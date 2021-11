Il lancio di Google Nest Hub di seconda generazione è stato seguito da un lungo e costante lavoro del team Google per offrire agli utenti un sistema rapido, preciso e facilmente comprensibile circa la qualità del sonno e dell’ambiente circostante.

Il tracking della qualità del sonno su Google Nest Hub 2

Forte di questo incredibile lavoro, l’azienda annuncia la funzionalità “sleep staging” per il sopracitato smart display del colosso di Mountain View. Gli algoritmi di nuova generazione sono adesso in grado di captare meglio e con più precisione le fasi più importanti del sonno: leggero, pesante, fase REM e fasi di veglia.

La vista “Duration and Quality” mostra il tempo complessivo di riposo durante la notte, aggiungendo un rapido rimando agli eventi di disturbo per darvi modo di comprendere meglio il tuo stato di riposo. “Per coloro che condividono il loro spazio per dormire con altri – partner o animali domestici – ora il tuo display mostrerà solo tosse e altri rumori che provengono dalla tua zona notte“, sottolinea l’azienda. “Qualsiasi colpo di tosse e altro che si verifica al di fuori della tua zona apparirà nella nuova sequenza temporale ‘Altri suoni’. Questa nuova linea temporale mostrerà anche altri rumori forti.”

La funzione Sleep Sensing sarà disponibile da oggi in forma completamente gratuita per tutto il 2022; a partire dal 2023, però, l’azienda ha in programma di integrare Sleep Sensing all’interno di Fitbit Premium.

