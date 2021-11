Ogni carta può diventare unica con questa novità Revolut, ora anche in Italia

Revolut annuncia l’arrivo in Italia delle Carte Personalizzate, una novità che permette ai clienti di creare un design a scelta tra immagini, testi, emoji e persino schizzi a mano libera. In questo modo è possibile possedere una carta totalmente unica.

Sono arrivate in Italia le Carte Personalizzate Revolut

La nuova funzionalità di personalizzazione consente ai clienti Revolut di creare il proprio design, che verrà renderizzato in bianco e nero sulla carta. Le possibilità di personalizzazione sono moltissime e rendono Revolut tra i primi del settore a offrire questa opportunità: i clienti non si limitano a caricare un’immagine esistente come sfondo per le carte, ma possono progettare la propria carta direttamente in-app, rendendola un pezzo unico.

Gli elementi di design saranno incisi con il laser sulle carte di metallo per i clienti con un piano Revolut Metal, o stampati per tutti gli altri piani (Standard, Plus e Premium). “Le aspettative dei clienti aumentano ogni giorno, con tendenze che si evolvono verso la personalizzazione mobile, in tempo reale, la spedizione veloce degli articoli personalizzati e le funzionalità save-for-later“, ha dichiarato Alan Chang, Chief Revenue Officer di Revolut. “Rinnovare i nostri piani a pagamento con le carte personalizzate dovrebbe dare un grande impulso alla fiducia e ai portafogli dei nostri clienti. È incoraggiante vedere quanto siano stati popolari i nostri piani finora e pensiamo che le carte personalizzate saranno un’aggiunta interessante e popolare alla nostra offerta esistente.”

Come personalizzare una carta Revolut

Le carte personalizzate sono disponibili al prezzo di partenza di 2,99 euro per tutti i clienti Revolut, con diversi colori e materiali a seconda del loro attuale piano di abbonamento. Per iniziare basta aprire l’app, selezionare una carta e seguire le indicazioni per procedere con lo strumento apposito: si possono aggiungere emoji, immagini, disegni a mano libera o persino scarabocchi.

