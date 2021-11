Compatto ma completo questo speaker Bluetooth con lettore MP3 in offerta su Amazon

Se vi piace ascoltare musica e vorreste avere uno speaker ovunque, pronto ad accompagnarvi durante lo studio, alle feste con gli amici, ma anche in bici o durante una passeggiata, dovete assolutamente prendere in considerazione lo speaker che fino al 10 novembre è in super offerta su Amazon, il più noto degli store online.

Fesjoy, un piccolo altoparlante multifunzione

Il mercato è ricco di offerte legate a speaker Bluetooth di varie dimensioni, ma pochi sono completi come questo Fesjoy, che oltre a offrire la connettività Bluetooth, per ascoltare la musica proveniente da un PC, uno smartphone, un tablet o una qualsiasi altra sorgente, è dotato di un lettore MP3 e di un ricevitore radio FM ad alta sensibilità.

Ecco dunque che potete utilizzarlo anche senza dover avere uno smartphone a portata di mano, ottimo dunque per avere musica in qualsiasi situazione, magari durante una escursione, un giro in bicicletta o una corsetta. Le dimensioni sono davvero contenute, quindi troverà facilmente posto in una tasca o nello zainetto: misura infatti 118 x 78 x 39 millimetri con un peso di appena 90 grammi.

La musica può essere letta sia tramite schede microSD, da inserire nell’apposito slot, sia tramite chiavette USB, vista la presenza dell’apposito connettore sul retro dello speaker. E quando vi siete stufati della vostra musica non dimenticatevi della radio FM, sempre utile per ascoltare le notizie, lo sport o per passare qualche momento ascoltando una delle tantissime radio italiane.

La batteria interna da 300 mAh può essere ricaricata tramite la porta microUSB e permette di avere numerose ore di autonomia. L’altoparlante ha una potenza di 3 watt, non troppo elevata per disturbare gli altri mentre passeggiate o andate in bici ma perfetta per l’ascolto in camera o con gli amici.

Potete acquistarla su Amazon in una delle quattro colorazioni disponibili (nero, blu, rosso, verde) all’incredibile prezzo di 6,49 euro, spese di spedizione incluse, utilizzando il link qui sotto.

Acquista lo speaker Fesjoy a 6,49 euro

Informazione Pubblicitaria