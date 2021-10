C’è un nuovo aggiornamento per Amazfit GTR 3 Pro, GTR 3 e GTS 3 da scaricare

C'è un nuovo aggiornamento per Amazfit GTR 3 Pro, GTR 3 e...

Da qualche ora a questa parte, un nuovo aggiornamento software è in roll out per Amazfit GTR 3, Amazfit GTR 3 Pro e Amazfit GTS 3, i tre nuovi smartwatch del popolare brand cinese arrivati sul mercato italiano il mese scorso.

Novità aggiornamento 8.18.11.1 Amazfit GTR 3, 3 Pro e GTS 3

Amazfit GTR 3, Amazfit GTR 3 Pro e Amazfit GTS 3 sono tre smartwatch estremamente popolari e in queste ore la compagnia ha rilasciato un aggiornamento software, col numero di versione 8.18.11.1, che va a migliorare la già buona esperienza utente offerta dai tre dispositivi.

Nello specifico, com’è possibile notare dalle immagini qui sopra, la versione 8.18.11.1 del firmware in fase di distribuzione non aggiunge alcuna nuova funzione ma integra un sacco di correzioni di bug e di ottimizzazioni con lo scopo di migliorare l’esperienza utente e di rendere i tre dispositivi più funzionali e stabili.

Come aggiornare Amazfit GTR 3, GTR 3 Pro e GTS 3

La versione 8.18.11.1 per gli smartwatch Amazfit GTR 3, Amazfit GTR 3 Pro e Amazfit GTS 3 è immediatamente disponibile nel nostro Paese. Per scaricare il nuovo firmware è necessario scaricare l’ultima versione dell’applicazione companion ed entrare nell’apposito pannello relativo agli aggiornamenti software. Prima di procedere alla installazione dell’update vi consigliamo di avere più del 50% di batteria residua nel vostro smartwatch.