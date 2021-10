TIM porta molti suoi clienti fisso sulle reti di nuova generazione senza costi

Prosegue il lavoro di adeguamento da parte di TIM della propria rete e il passaggio di alcuni suoi clienti con linea fissa dalla tradizionale rete in rame a quella di nuova generazione (FTTC o FTTH), il tutto senza costi da sostenere.

Così come apprendiamo da MondoMobileWeb, infatti, si sono moltiplicate le segnalazioni da parte dei clienti di TIM relative a una comunicazione inserita dall’operatore in fattura con cui vengono informati della sostituzione delle reti telefoniche tradizionali RTG/ADSL (con doppino in rame) con quelle Misto Fibra Rame (FTTC) o interamente in fibra ottica (Fibra FTTH), a seconda della copertura disponibile nella relativa area.

Buone notizie per alcuni clienti TIM di rete fissa

Inoltre TIM comunica a tali clienti che potranno continuare ad usare la linea telefonica per le chiamate e che potranno navigare in Rete e fruire dei servizi Web con una velocità massima di 100 Mbps.

L’operatore telefonico precisa che il passaggio dalla vecchia rete a quella nuova sarà effettuato a totale carico di TIM, senza oneri per il cliente, con la garanzia della continuità dei servizi e senza modifiche alle condizioni economiche e contrattuali applicabili ai servizi attivi sulla linea.

I clienti interessati da tale operazione nelle prossime settimane saranno contattati da un tecnico TIM per concordare un interevento a domicilio e portare a termine il passaggio e verificare il corretto funzionamento della linea (inclusa l’eventuale installazione di un nuovo modem).

L’operatore precisa inoltre che il numero di telefono non cambierà, il servizio voce sarà fornito con tecnologia VoIP, i servizi Chi è e Segreteria telefonica continueranno ad essere disponibili se già presenti (così come le altre opzioni o gli altri contenuti già attivi sulla linea) e alcuni vecchi modelli di fax e teleallarme potrebbero non funzionare bene o essere incompatibili con le piattaforme di rete di nuova generazione.

