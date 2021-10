Redmi svela la nuova serie Smart TV X 2022 55 e 65 pollici: tutti i dettagli

Mentre Redmi si prepara a lanciare gli smartphone della serie Redmi Note 11 – un recente leak ha svelato ogni dettaglio di Redmi Note 11, Note 11 Pro e Note 11 Pro+ -, il colosso cinese toglie i veli ai nuovi televisori Redmi Smart TV X 2022 55 e 65 pollici.

Caratteristiche Redmi Smart TV X 2022 55 e 65 pollici

Basta un rapido sguardo per capire immediatamente che i successori della serie Redmi Smart TV X dell’anno scorso si propongono a un pubblico alla ricerca di smart TV di un certo livello. Il design, come si può notare dall’immagine sottostante, è quella tipico di un televisore di fascia medio-alta: le cornici sono estremamente ottimizzate a tal punto da offrire un rapporto pannello/telaio del 97%.

Redmi Smart TV X 2022 55 e 65 pollici possono contare su pannelli da 55 o 65 pollici, appunto, a risoluzione 4K con supporto HDR10, tecnologia MEMC a 120 Hz, 94% della gamma cromatica DCI-P3, supporto Dolby Vision e Dolby Atmos. La nuova famiglia di smart TV si presta bene anche al gaming considerando il supporto alla tecnologia AMD FreeSync e alla possibilità di sfruttare una delle tre porte HDMI 2.1 con output a 120 Hz a risoluzione 4K con supporto alla tecnologia Ultra Low Latency a 4 ms.

Scheda tecnica

Display da 55 o 65 pollici a risoluzione 3840 x 2160 pixel con angoli di visuale di 178°, HDR10, Dolby Vision, tecnologia MEMC a 120 Hz, AMD FreeSync con modalità Ultra Low Latency a 4 ms;

processore quad-core con Cortex A75 e GPU Mali-G51;

3 GB di RAM e 32 GB di spazio di memoria interna;

supporto al playback video in 4K, codec H.265, codec H.264, Real, MPEG1/2/4;

doppio speaker da 25 W (2 x 12.5 W) con supporto Dolby Audio e Dolby Atmos;

connettività Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.0 LE, 3 porte HDMI 2.1, 2 porte USB, porta S/PDIF e porta Ethernet;

sistema operativo PatchWall.

Prezzo e disponibilità Redmi Smart TV X 2022 55 65 pollici

I nuovi smart TV di Redmi sono disponibili ai seguenti prezzi:

Smart TV X 2022 55 pollici a 2999 yuan, circa 400 euro;

Smart TV X 2022 65 pollici a 3999 yuan, circa 540 euro.

I televisori si possono ordinare in Cina fin da subito usufruendo di alcuni sconti – 2699 yuan per il modello da 55″ e 3499 yuan per il modello da 65″ – con la disponibilità all’acquisto fissata per il 31 ottobre.

