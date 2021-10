Correte a controllare il saldo PostePay: tanti utenti segnalano carte svuotate

La PostePay è senza ombra di dubbio una tra le carte prepagate più diffuse in Italia e quotidianamente utilizzata da milioni di utenti anche per gli acquisti online. In queste ore diversi utenti stanno segnalando addebiti non autorizzati e carte PostePay svuotate con pagamenti di piccola entità, spesso inferiori ai 10 euro.

Addebiti non autorizzati e carte PostePay svuotate

L’anomalia sembra essere iniziata tra i giorni 8-9 ottobre 2021, quando alcuni utenti hanno iniziato a scovare strani addebiti non autorizzati provenienti anche dal Play Store di Google. Ad oggi, purtroppo, Poste Italiane non ha rilasciato alcuna informativa circa l’accaduto il che ci fa presumere che l’estensione del fenomeno sia piuttosto circoscritto.

Se anche voi siete titolari di una PostePay è importante seguire questi semplici passaggi per controllare che la situazione sia normale:

accedere all’applicazione PostePay oppure al sito web e controllare il saldo e i movimenti della carta prepagata;

bloccare immediatamente la carta PostePay in caso di addebiti non autorizzati chiamando il numero 800.00.33.22 dall’Italia o +390282443333 dall’estero;

Se rientrate nell’ultimo caso e avete appurato che le transazioni effettuate non siano opera vostra, potete inoltrare una richiesta di rimborso compilando questo modulo da inviare online o da presentare in un ufficio postale, oppure inviando una PEC a questo indirizzo di posta certificata.

Potrebbe interessarti anche: Come bloccare la carta PostePay in caso di smarrimento o furto