Samsung svela la nuova Maison Kitsuné Edition per Galaxy Watch4 e Galaxy Buds2

E’ passato ormai qualche mese da quando Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Buds2 sono stati svelati al mondo, ma oggi l’azienda sudcoreana ha annunciato una nuova collaborazione con Maison Kitsuné che darà vita ad un’edizione speciale dei due wearable, la Maison Kitsunè Edition appunto.

Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Buds2 Maison Kitsuné Edition

Grazie a questa parternship con il marchio parigino di moda, Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Buds2 cambiano pelle: i dispositivi sono essenzialmente gli stessi a livello di specifiche tecniche, ma hanno una colorazione esclusiva e l’iconico logo a forma di volpe della Maison Kitsuné (ed in particolare, il logo è visibile sui cinturini dell’orologio, sui quadranti e sulla custodia degli auricolari Galaxy Buds2).

Il Galaxy Watch4 Maison Kitsuné Edition ha un cinturino in colorazione Moonrock Beige su cui è presente un disegno di una volpe e incisione che regalano al dispositivo un aspetto accattivante. La confezione di vendita include, altresì, un cinturino aggiuntivo in colorazione Stardust Grey con la scritta Maison Kitsunè in corsivo, da abbinare ai nuovi, esclusivi quadranti ideati per inaugurate la partnership.

Anche le Galaxy Buds2 Maison Kitsuné Edition sono disponibili in colorazione Moonrock Beige e sono contenute in una custodia elegante in pelle – questa in colorazione Stardust Grey – su cui campeggia il logo della testa di volpe della Maison. L’auricolare destro presenta la testa della volpe, mentre l’auricolare sinistro mostra la coda, “pensata per rappresentare un viaggio ininterrotto attraverso Samsung Galaxy“.

Arriviamo però alle note dolenti: a quanto sembra, Galaxy Watch4 e Galaxy Buds2 Maison Kitsuné Edition non sono destinati ad arrivare sul mercato italiano, almeno per ora (e forse mai arriveranno). Un peccato, se si pensa che si tratta di edizione che avrebbero potuto fare gola agli amanti del marchio parigino.