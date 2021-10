Lo Speciale Halloween arriva sullo shop Acer con sconti… da paura

La festa più paurosa dell’anno si avvicina e Acer ha deciso di lanciare sul suo store ufficiale una serie di sconti: al via l’iniziativa Speciale Halloween, che include tante offerte sui prodotti del marchio, soprattutto notebook e monitor.

Sconti fino a 300 euro con lo Speciale Halloween Acer

Le offerte dello Speciale Halloween di Acer sono valide fino al 31 ottobre 2021 o fino a esaurimento scorte, e prevedono ribassi fino a 300 euro su tanti prodotti (direttamente nel carrello). Troviamo soprattutto notebook, anche convertibili, ma non manca qualche monitor, All-In-One e PC desktop. Scopriamo insieme una selezione degli sconti più interessanti attualmente a disposizione sull’Acer Store (prezzi già ribassati):

Tutti i notebook e i PC in vendita sul sito ufficiale Acer possono contare sull’aggiornamento gratuito a Windows 11: sarà possibile aggiornare fino da subito oppure attendere comodamente la notifica del sistema (ecco come installare Windows 11). Per scoprire tutte le offerte dell’Acer Store dello Speciale Halloween potete seguire il link qui sotto.

Scopri tutte le offerte Speciale Halloween dell’Acer Store

