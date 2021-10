Un ente di certificazione svela l’imminente arrivo di Redmi Smartband Pro

Ci sono altissime probabilità che Redmi sia in procinto di presentare una nuova smartband per il nostro Paese. La notizia fa riferimento al passaggio del fitness tracker presso l’ente di certificazione del nostro Paese, come si può notare dalle immagini sottostanti.

Redmi Smartband Pro svelata da un leak

Dalle prime informazioni leak apprendiamo che la smartband dovrebbe arrivare nel nostro Paese con il nome di Redmi Smartband Pro, sebbene nei documenti di certificazione venga genericamente indicata con il nome di “Smart Band” e con il codice prodotto M2101B1 – lo stesso con cui era stata scovata tempo fa anche attraverso l’ente Bluetooth SIG.

Dalle primissime informazioni circa Redmi Smartband Pro, sappiamo che potrà contare sul modulo Bluetooth 5.0 LE (essenziale per il collegamento con lo smartphone) e il supporto alla ricarica USB. Restano ignote alcune delle caratteristiche più importanti come la tipologia del display, gli eventuali sensori per il tracciamento della salute, la batteria e altre specifiche di cui evidentemente torneremo a parlare in un prossimo leak.

Il passaggio della smartband di Redmi attraverso l’ente di certificazione italiano ci anticipa che il wearable potrebbe arrivare molto presto, e come sempre vi terremo informati circa eventuali novità in merito.

In copertina Redmi Band

