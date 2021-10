Google ed EOLO insieme per la casa del futuro, anche nei piccoli comuni

Google ed EOLO stringono una collaborazione per portare la casa del futuro in tutta Italia. La società che fornisce connettività in banda ultralarga FWA (Fixed Wireless Access) collabora con Mountain View per portare il meglio dell’innovazione tecnologica nelle smart home, anche e soprattutto nei piccoli comuni. Ma in cosa consiste esattamente questa partnership?

EOLO regala Google Nest Cam per interni con l’abbonamento Tutto Incluso

Fino al 31 ottobre 2021 con il pacchetto Tutto Incluso di EOLO PIÙ sarà offerta in omaggio la nuova Google Nest Cam per interni (con cavo), una videocamera appena lanciata da Big G e pensata per tenere sotto controllo ciò che conta: permette di adattarsi a tutti gli ambienti e si distingue per il programma di Machine Learning integrato, in grado di inviare solo le notifiche utili.

La nuova Nest Cam, presentata lo scorso agosto e lanciata in Italia un paio di settimane fa, è dotata di una videocamera HDR con Visione notturna, campo visivo di 130 gradi e zoom da 6x, ed è ottimizzata per offrire la visione migliore possibile anche in condizioni difficili (come soggetti retroilluminati, ambienti bui o con tanta luce). Gli utenti possono visualizzare le riprese in diretta dall’app Google Home, selezionare le clip video e personalizzare le notifiche.

“Da anni portiamo avanti l’impegno di offrire ai territori in cui operiamo strumenti concreti per contrastare il digital divide e quella con Google è sicuramente un’iniziativa che si inserisce in questo percorso. Domotica e smart home sono infatti le parole chiave della trasformazione digitale domestica che deve essere accessibile a tutti, piccoli e grandi comuni, paesi e città” ha commentato Marzia Farè, Head of Communications di EOLO. “Siamo orgogliosi quindi di poter offrire ai nostri clienti una soluzione all’avanguardia in questo campo grazie alla collaborazione con uno dei leader indiscussi dell’innovazione.”

La videocamera di sorveglianza Google Nest viene fornita in omaggio agli utenti che sottoscrivono l’abbonamento EOLO PIÙ Tutto Incluso, che integra i servizi +Intrattenimento, +Studio e Lavoro e +Sicurezza, con una configurazione ottimizzata per il gioco online e tutti i contenuti in streaming. Compresi anche 12 mesi di PlayStation Plus, 3 mesi di Amazon Prime, 6 mesi di Eleven Sports, 12 mesi di Microsoft 365, servizio di antivirus e parental control.

Il servizio EOLO PIÙ parte da 24,90 euro al mese con Internet fino a 30 Mb/s in download, ma con i pacchetti +Intrattenimento e +Studio e Lavoro Internet arriva fino al 100 Mb/s o 1 Gb/s in base alla tecnologia (a 10 euro in più al mese insieme a +Sicurezza). Per tutti i dettagli potete consultare il sito ufficiale EOLO.

