La seconda generazione di Google Nest Cam arriva anche in italia

A due mesi esatti dall’annuncio relativo a Google Nest Cam (con cavo) di seconda generazione, Google ha comunicato la disponibilità nel nostro Paese della nuova telecamera di sicurezza. Tra le novità della versione 2021 troviamo avvisi più intelligenti e una maggiore attenzione alla privacy e alla sicurezza, perfettamente integrata con il resto dei prodotti della famiglia Nest.

Google Nest Cam con cavo in Italia

L’installazione della nuova telecamera è decisamene semplice, basta collegarla a una presa di corrente e seguire le istruzioni visualizzate nell’app Google Home. In questo modo le funzioni di sicurezza, che permettono di rilevare persone, animali e veicoli, sono immediatamente disponibili, con la possibilità di avere tre ore di cronologia video sempre a disposizione.

È possibile creare zone attive, ovvero aree da tenere sotto controllo per ricevere notifiche in caso venga rilevato qualche movimento, il tutto senza ricorrere al cloud grazie alle capacità di elaborazione su dispositivo della nuova Nest Cam. È comunque possibile attivare la sottoscrizione Nest Aware, per ottenere 30 giorni di cronologia video, o Nest Aware Plus per avere 60 giorni di cronologia.

Il design della nuova telecamera permette di posizionarla dove necessario, a parete o sopra un mobile, con una cerniera che permette di coprire anche gli angoli più difficili da raggiungere. L’utente potrà seguire il video in diretta tramite l’app Google Home, cercare rapidamente le clip video e personalizzare gli avvisi. E con la conversazione bidirezionale potrete parlare con chi è rimasto in casa, che sia un anziano o un bambino.

Il tutto con un’ottima qualità, grazie al sensore per la visione notturna, un campo visivo di ben 130 gradi e la qualità HDR per esaltare anche i minimi dettagli. La nuova Google Nest Cam è in vendita a 99,99 euro e può essere acquistata su Google Store, Unieuro, MediaWorld e altri negozi di elettronica.