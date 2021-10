Su Amazon ci sono PC All in One in offerta per tutti i gusti

Su Amazon ci sono PC All in One in offerta per tutti...

Se siete amanti dei PC All in One, quelli che salvano spazio sulla scrivania, oggi è il vostro giorno fortunato perché Amazon ha attivato alcuni sconti su questa categoria molto interessanti. Si trovano tutte soluzioni di qualità per All in One Windows e anche il nuovissimo iMac M1.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 13 Ottobre 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 13 Ottobre 2021

HP AIO PC

Il nuovo all in one di HP ha un design decisamente particolare con delle casse audio ben visibili e una webcam a scomparsa perfetta per la privacy. Il display è da 23.8 pollici con risoluzione FullHD mentre il resto delle specifiche hardware prevedono un Intel Core i3 di undicesima generazione con 8 GB di RAM e 512 GB di SSD. Il tutto è venduto con mouse e tastiera.

HP AIO PC Core i3 a 599 euro invece di 699 euro

Acer Aspire C24 AIO PC

Una soluzione un po’ più classica quella di Acer che con il suo C24 propone un 24 pollici con risoluzione FullHD mosso da un bel Intel Core i5 di decima generazione accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Anche in questo caso il tutto è fornito anche di mouse e tastiera e può essere una valida scelta per chi non vuole un design che osi troppo.

Acer Aspire C24 AIO PC a 649 Euro invece di 749 Euro

MSI Modern AIO PC

Un gran bel all in one da parte di MSI che con il suo Modern da 23.8″ FullHD si pone come una delle migliori scelte in ambito Windows per chi cerca un all in one senza rinunce di potenza grazie al processore Intel Core i7 di undicesima generazione con 8 GB di RAM e una combo SSD da 256 GB + 1 TB di HDD per lo storage. Il design è davvero particolare e grazie ad una piccola genialata di MSI, può essere utilizzato anche come monitor esterno standalone.

MSI Modern AIO PC a 1069 Euro invece di 1199 Euro su Amazon Italia

Apple iMac 24″ M1

Apple ha aggiornato i suoi iMac sia dal punto di vista estetico che funzionale. I nuovi iMac 24″ sono coloratissimi ed hanno tutta la potenza di un Apple Silicon M1, esattamente lo stesso processore dei MacBook M1 e del Mac Mini M1. Si tratta del classico all in one a cui non manca nulla, il prezzo è altino ma grazie al calo fisiologico di prezzo, può essere preso in considerazione. Leggi la nostra recensione qui.

Apple iMac 24″ M1 a 1830 Euro invece di 1949 Euro

