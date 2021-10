Arriva Internet satellitare di TIM: tutti i dettagli sul nuovo servizio

Grazie all’accorto stipulato tra Eutelsat e TIM, da oggi in Italia è possibile utilizzare il nuovo sistema di connettività satellitare dell’operatore telefonico italiano riservato a chi è già cliente per la linea fissa di TIM. TIM Satellitare offre una connessione a banda ultra-larga alle abitazioni più isolate, quelle normalmente non coperte da soluzioni come la fibra FTTx, l’ADSL o la FWA, con velocità fino a 100 Mb/s in download e fino a 5 Mb/s in upload.

TIM Satellitare è ufficiale in Italia

Per tutta la durata della sperimentazione del servizio, che durerà fino alla fine del mese di ottobre, sarà possibile aderire alla sperimentazione di TIM Satellitare pagando 19,90 euro al mese. I costi di attivazione, fornitura e installazione del kit satellitare (parabola e modem interno Wi-Fi) sono inclusi e a carico dell’azienda.

Alla fine del periodo di sperimentazione, invece, il costo dell’offerta sarà pari a 49,90 euro al mese per i primi 48 mesi, per poi proseguire a 44,90 euro al mese; la tariffa è legata alla domiciliazione bancaria su conto corrente o su carta di credito. In caso contrario, il costo di TIM Satellitare salirà a 54,90 euro al mese per i primi 48 mesi e poi a 49,90 euro al mese.

Se rientrate all’interno del target di clienti e volete provare la connessione Internet satellitare di TIM, vi consigliamo di leggere con estrema attenzione tutti i dettagli disponibili sul sito ufficiale della compagnia. Sono presenti alcune limitazioni del servizio come, ad esempio, la possibilità di utilizzare solo una quota di GB al mese per navigare alla massima velocità, gli elevati tempi di latenza (fino a 600 ms), le zone del Paese coperte e molto altro.

