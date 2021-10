Con Sky Glass, in Italia dal 2022, addio a parabole, antenne e decoder

Dite addio ad antenne, parabole, decoder e ricevitori: per lo streaming, almeno quello di Sky, basta una presa di rete o un modem/router wireless per accedere ai contenuti della nota piattaforma. Merito di Sky Glass, la soluzione che debutta nel Regno Unito dal 18 settembre e in arrivo anche nel nostro Paese nel corso del 2022/

Sky Glass, le nuove TV intelligenti

Sky Glass infatti è una serie di smart TV, disponibili in tre diverse versioni, con schermi da 43 pollici, 55 pollici e 65 pollici, prive di sintonizzatore (digitale o satellitare) e di decoder. Basta infatti una connessione a Internet per poter accedere ai servizi in streaming in 4K e con audio di altissima qualità. È necessaria una banda di almeno 35 Mbps per avere la certezza di ricevere i contenuti in 4K.

La nuova gamma di smart TV utilizza schermi Quantum Dot con retroilluminazione a LED e con supporto agli standard Dolby Vision e HDR10, per garantire la massima qualità visiva possibile. Dove però Sky Glass dà il meglio è nella parte audio, grazie ai sei diffusori integrati, inclusi un subwoofer, tre diffusori diretti e due che mandano il suono verso l’alto per effetti più corposi, con una potenza che supera i 200 watt e il supporto Dolby Atmos.

Le TV della serie Sky Glass utilizzeranno ovviamente Sky Q per accedere all’ecosistema Sky, senza che sia necessario avere un apparato esterno da collegare, essendo tutto già integrato. Non mancano i comandi vocali, per trovare i contenuti preferiti o consigliati e per creare le proprie playlist, tre porte HDMI per collegare eventuali decoder o sintonizzatori esterni, e una porta USB Type-C che può erogare fino a 15 watt, per alimentare una chiavetta come Google Chromecast.

Va detto che nella versione che arriverà nel Regno Unito gli utenti troveranno anche le app di Sky, BBC, Netflix, Disney+, Spotify e altro, per consentire agli acquirenti di fruire anche dei contenuti di altre piattaforme. Cinque le colorazioni tra cui scegliere, blu oceano, bianco ceramica, verde inglese, rosa antico e nero antracite, con il telecomando dello stesso colore.

Sky Glass è la prima TV al mondo certificata come Carbon Neutral, grazie anche a un imballaggio privo di plastica e completamente riciclabile e ai consumi ridotti, vista l’assenza del box esterno. Non sono ancora noti i prezzi per il mercato italiano, ma potete registrarvi presso questa pagina per ricevere informazioni in merito quando saranno disponibili.

In Inghilterra i prezzi sono pari a 650, 850 e 1.050 sterline, rispettivamente 765, 1.000 e 1237 euro al cambio attuale. È possibile scegliere il pagamento rateale a partire da 39 sterline per il modello da 43″con Sky Ultimate TV e HD, 43 sterline per il modello da 55 pollici e 47 sterline per quello da 65 pollici.

Ovviamente si tratta di prezzi per il mercato britannico, quelli italiani potrebbero differire anche in maniera significativa e saranno resi noti nel corso dei prossimi mesi.