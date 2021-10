Il trailer di Resident Evil: Welcome to Racoon City ci riporta all’inizio di tutto

Il trailer di Resident Evil: Welcome to Racoon City ci riporta all'inizio...

Il popolare franchise videoludico Resident Evil è al centro di un nuovo trailer presentato nelle scorse ore da Sony Picture Entertainment, Resident Evil: Welcome to Racoon City. La pellicola, la cui uscita nei cinema è prevista per il 24 novembre, riporta i protagonisti nelle strade della famosa cittadina in cui risiede la famosa Umbrella Corporation.

Ecco il trailer di Resident Evil: Welcome to Racoon City

Ecco la trama ufficiale del film per chi volesse sapere qualcosa di più sul titolo:

In Resident Evil: Welcome to Racoon City, un tempo sede del gigante farmaceutico Umbrella Corporation, Raccoon City è ora una città morente del Midwest. L’esodo della compagnia ha lasciato la città in una landa desolata… con una grande malvagità che si sta preparando sotto la superficie. Quando il male viene scatenato, un gruppo di sopravvissuti deve collaborare per scoprire la verità dietro l’Umbrella e superare la notte.

Il trailer ufficiale disponibile in calce alla news, oltre a mostrare i volti noti dei protagonisti – Claire Redfield, Leon Kennedy, Jill Valentine e Chris Redfield -, ci dà la possibilità di farci un’idea di cosa aspettarci dalla pellicola. Zombie, combattimenti all’ultimo sangue, adrenalina pura, è quello che ci aspettiamo di trovare nel nuovo film basato su Resident Evil.

