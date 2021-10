Expert lancia il Sottocosto: ecco le migliori offerte su smartphone, TV e altro

Nella giornata di oggi, 4 ottobre 2021, Expert, una delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo, lancia il nuovo volantino Sottocosto, specifico per i punti vendita della piattaforma DGgroup e comprensivo di un’ampia selezione di offerte tech, che permettono anche di sfruttare i vantaggi del bous TV e del Bonus Rottamazione TV.

Prima di entrare nel merito delle offerte va ricordato che Expert offre la possibilità – per gli ordini da 200 a 5.000 euro – di pagare in 10 mesi a tasso zero con prima rata a 30 giorni. Inoltre è disponibile il servizio “Prenota e Ritira”, che consente di prenotare i prodotti desiderati online e poi procedere al ritiro in negozio. La prima pagina del volantino menziona poi una promozione ulteriore: sull’acquisto di un prodotto esclusivo è prevista in regalo la macchina per il caffè Lavazza Jolie Plus con tanto di 216 capsule A Modo Mio Qualità Rossa.

Offerte del Sottocosto di Expert DGgroup (dal 4 al 13 ottobre 2021)

Detto del periodo di validità, passiamo adesso alle migliori offerte tech del volantino Sottocosto di Expert DGgroup, già divise per categoria per facilità di consultazione.

Smartphone in offerta da Expert

Wearable in offerta da Expert

Tablet e computer in offerta da Expert

Lenovo Ideapad 5 a 499 euro

Apple MacBook Air M1 a 949 euro

HP 15S a 749 euro

Lenovo Ideapad 3 a 799 euro

Microsoft Surface Laptop Go a 599 euro

Acer Nitro 5 a 999 euro

HP Chromebook 14A a 279 euro

Lenovo Tab M10 HD LTE a 199 euro

Lenovo Tab M10 HD a 159 euro

HP All-in-one 27 a 549 euro

Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G a 629 euro

Samsung Galaxy Tab S6 Lite da 349 euro

Smart TV in offerta da Expert

LG TV LED 50UP78006LB a 489 euro (391,20 euro con Bonus Rottamazione TV; 361,20 con Bonus TV);

Philips TV OLED 55OLED805 a 999 euro (899 euro con Bonus Rottamazione TV; 869 con Bonus TV);

LG 75UP75006LC a 899 euro (799 euro con Bonus Rottamazione TV; 769 con Bonus TV);

LG OLED48C15 a 1099 euro (999 euro con Bonus Rottamazione TV; 969 con Bonus TV);

Samsung QLED QE55q60AAUXZT a 699 euro (599 euro con Bonus Rottamazione TV; 569 con Bonus TV);

LG 55NANO756PR a 649 euro (549 euro con Bonus Rottamazione TV; 519 con Bonus TV);

Samsung UE55AU7170UXZT a 499 euro (399 euro con Bonus Rottamazione TV; 369 con Bonus TV);

Hisense 65A92G a 1.799 euro (1.699 euro con Bonus Rottamazione TV; 1.669 euro con Bonus TV; 100 euro di rimborso);

Hisense 55A72GQ a 599 euro (499 euro con Bonus Rottamazione TV; 469 euro con Bonus TV; 40 euro di rimborso).

Queste e tutte le altre offerte del volantino Sottocosto di Expert DGgroup, che comprende anche numerosi elettrodomestici sia grandi che piccoli, sono visibili nella galleria seguente.

